Witaminy z grupy B, witamina C, potas, magnez, fosforu, wapń i żelazo – to tylko niektóre ze składników, jakie zawiera ocet jabłkowy. Ponadto, głównym aktywnym składnikiem octu jabłkowego jest kwas octowy, który ma liczne właściwości zdrowotne, w tym antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe. Jak pić ocet?

Właściwości octu jabłkowego

Ocet jabłkowy to popularny, a na dodatek naturalny, środek o wielu właściwościach zdrowotnych. Przypisywane są mu m.in. takie właściwości jak regulacja poziomu cukru we krwi (badania wykazały, że może on obniżać poziom cukru we krwi po posiłkach), wspomaganie trawienia (przez zwiększenie kwasowości w żołądku, co może pomóc w lepszym rozkładaniu pokarmów i wchłanianiu składników odżywczych) oraz wspieranie zdrowia serca (niektóre badania sugerują, że może on obniżać poziom cholesterolu i trójglicerydów).

Przypisuje się mu również działanie przeciwbakteryjne, przez co bywa stosowany do leczenia grzybic czy trądziku, a także detoksykacyjne. Może także pomagać w uzyskaniu równowagi pH organizmu (z uwagi na to, że jest kwaśny, w organizmie działa alkalizująco). Niektórzy przypisują mu także właściwości odchudzające z uwagi na to, że może zwiększać uczucie sytości i przyspieszać metabolizm.

Do czego można dodawać ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy można dodawać do wielu potraw, by czerpać z niego korzyści zdrowotne i poprawić smak. Świetnie nadaje się m.in. do sałatek i dressingów. Można go bowiem mieszać z oliwą z oliwek, musztardą, miodem, solą i pieprzem. Dobrze nadaje się także do marynat do mięsa czy warzyw. W takim przypadku wystarczy wymieszać go z oliwą z oliwek, czosnkiem, ziołami i przyprawami.

Ocen jabłkowy można także wykorzystać do przygotowywania smoothie. Wystarczy dodać łyżeczkę do smoothie z zielonymi warzywami, owocami i białkiem. Dodawany jest również do zup i bulionów oraz sosów i pieczonych warzyw.

Ocet jabłkowy w diecie. Jak go stosować?

Ocet jabłkowy można także rozcieńczać z wodą i pić go w takiej postaci. Jedną łyżkę octu jabłkowego należy rozcieńczyć w wodzie i wypić np. rano na czczo lub pół godziny przed obiadem lub kolacją.

Do octu jabłkowego można dodać również miód, cynamon, imbir lub kurkumę. Pozwoli to nie tylko zwiększyć walory zdrowotne i smakowe. Składniki te działają bowiem równie pozytywnie na metabolizm.

Nie powinno się jednak przekraczać pewnej ilości octu na dobę. Maksymalne dzienne spożycie octu jabłkowego nie może być wyższe niż 60 ml, czyli 4 łyżki stołowe. Nie powinno się także pić go na noc, ponieważ wówczas – w pozycji leżącej – kwas będzie zbyt długo przebywał w przełyku i może powodować jego podrażnienie lub refluks.

Warto też pamiętać, że ocet jabłkowy jest kwasowy. Jego nadmierne spożycie może więc prowadzić do erozji szkliwa zębów. Z tego względu warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem regularnego stosowania octu jabłkowego jako suplementu diety.