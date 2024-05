Borówki amerykańskie są smaczne i łatwe do włączenia do diety, np. jako dodatek do płatków śniadaniowych, jogurtów, sałatek, koktajli czy deserów. Regularne spożywanie tych owoców może przynieść wiele korzyści zdrowotnych.

Jakie właściwości ma borówka amerykańska?

Borówki zawierają bowiem wiele przeciwutleniaczy, takich jak antocyjany, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronić komórki przed uszkodzeniem. Wspomagają funkcje poznawcze i pamięć, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym i są wsparciem dla zdrowia serca, ponieważ mogą pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, co z kolei zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Ponadto, przeciwutleniacze obecne w borówkach, w tym antocyjany, mogą przyczyniać się do ochrony wzroku i zmniejszenia ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej. Z kolei błonnik w nich zawarty wspomaga trawienie i zdrowie jelit. Borówki amerykańskie wspomagają także układ odpornościowy dzięki witaminie C i pomagają w regulacji poziomu cukru we krwi.

Liczne badania wykazały, że borówka ma działanie przeciwstarzeniowe i antynowotworowe. Wspomaga także kości. Okazało się również, że spożywanie nawet jednej filiżanki borówek dziennie prowadzi do trwałej poprawy funkcjonowania naczyń i tętnic i obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych od 12 do 15 proc. Czy są jednak skutki uboczne zjedzenia zbyt dużej porcji borówek?

Czym grozi zjedzenie zbyt dużej porcji borówek?

Czy istnieją skutki uboczne spożywania borówki amerykańskiej? Choć ten owoc to skarbnica wielu witamin, minerałów i cennych innych składników odżywczych okazuje się, że umiar jest ważny także w tym przypadku.

Nadmierne spożycie borówki amerykańskiej może bowiem prowadzić do takich problemów jak: