Kurkuma, zwana również szafranem indyjskim, od wieków znana jest ze swoich kulinarnych i zdrowotnych właściwości. To korzeń o intensywnym kolorze i charakterystycznym, lekko piekącym smaku, który odgrywa kluczową rolę w kuchniach na całym świecie, zwłaszcza w kuchni indyjskiej, chińskiej i tajskiej. W Polsce kurkuma jest znana i dodawana do różnych potraw, w tym zup czy potraw jednogarnkowych. Jakie właściwości ma kurkuma? Do jakich potraw i napojów można ją dodać?