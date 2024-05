Kawa bezkofeinowa. Alternatywa dla tradycyjnej kawy

Kawabezkofeinowa jest odmianą kawy, która ma bardzo niski poziom kofeiny, wynoszący zazwyczaj od 1 do 7 miligram w 100 ml tego napoju. Kawabezkofeinowa została stworzona głównie dla osób, które powinny unikać tego związku chemicznego. Zdecydowana większość kawbezkofeinowych ma taki sam smak jak ich odpowiedniki zawierające kofeinę. W sklepach dostępne są różne odmiany kawybezkofeinowej, zarówno kawamielona jak i rozpuszczalna.

Kawabezkofeinowa wydaje się być rewelacyjnym produktem dla osób, które chcą cieszyć się smakiem i aromatem kawy, unikając jednocześnie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z nadmiernym spożyciem kofeiny. Spożywanie kawybezkofeinowej zdaje się mieć wiele korzyści. Ma pozwalać uniknąć nadmiernego pobudzenia układu nerwowego oraz efektów ubocznych związanych z kofeiną, takich jak bezsenność, zwiększone ryzyko chorób serca czy zaburzenia trawienne. Taki rodzaj kawy jest alternatywą dla osób wrażliwych na kofeinę, które dzięki temu mogą być pić kawę bez obaw o negatywne skutki zdrowotne związane z nadmiernym spożyciem tej substancji. To także dobra opcja na wieczór, bowiem spożywanie kawybezkofeinowej późnym popołudniem i wieczorem nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia problemów z zasypianiem. Ponadto dla osób, które mają problemy z nadciśnieniem, chorobami układu sercowo-naczyniowego czy problemy z układem pokarmowym, kawabezkofeinowa wydaje się być zdrowszą alternatywą do kawy tradycyjnej.

Reklama

Reklama

USA zakażą kawy bezkofeinowej?

Wydawać by się mogło, że kawa bezkofeinowa to produkt bardzo dobry i bezpieczny dla zdrowia, z którego warto korzystać. Problem z kawąbezkofeinową jest jednak taki, że z reguły jest ona uzyskiwana w wyniku bardzo niezdrowego procesu chemicznego. Bowiem do usunięcia kofeiny stosuje się dichlorometan. Z tego powodu sprzedaż kawy bezkofeinowej wytwarzanej w ten sposób może zostać zakazana w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego kawa bezkofeinowa jest szkodliwa?

Czy kawabezkofeinowa jest szkodliwa? Otóż ten napój ma coraz większą liczbę przeciwników, a chodzi o sposób, w jaki usuwana jest kofeina. Ziarna kawy są zanurzone w roztworach, które zawierają substancje chemiczne. Jedną z nich jest chlorek metylenu czyli dichlorometan. Jak podaje CNN, według Amerykańskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), właśnie z powodu zastosowania tej substancji, kawabezkofeinowa nie jest bezpieczna do spożycia przez ludzi. Bowiem chlorek metylu jest substancją chemiczną używaną do usuwania farby, czyszczenia i odtłuszczania metali oraz innych procesów przemysłowych. Według ekspertów chlorek metylenu został uznany za czynnik rakotwórczy m.in.: przez Światową Organizację Zdrowia WHO oraz Agencję Ochrony Środowiska.

Zgromadzenie stanowe w Kalifornii niedawno wprowadziło projekt ustawy zakazującej stosowania tej substancji chemicznej w procesie dekofeinizacji. Na szczęście nie wszystkie marki kawy stosują ten sam procesusuwaniakofeiny. Jednak jest on na tyle powszechny, że dostęp do tak pozyskiwanej kawybezkofeinowej ma wiele osób. Dlatego też wszystko wskazuje na to, że używanie do usuwania kofeiny dichlorometanu będzie zakazane przez amerykańskie prawo.