Choć kiełbasa i karkówka zawsze sprawdzają się na grilla warto nieraz zaskoczyć gości potrawami, które wprowadzą świeżość do naszego grillowego menu. Kluczowe będzie w tym wypadku wykorzystanie świeżych, sezonowych składników i dodatków.

Reklama

Marynowane skrzydełka z grilla

Marynowane skrzydełka z grilla to doskonała alternatywa dla standardowych mięsnych dań. Dzięki zastosowaniu aromatycznej marynaty mięso będzie niezwykle soczyste i pełne smaku. Składniki, które możemy wykorzystać do przygotowania marynaty to:

Reklama

wybrany olej

wybrany sos (np. sojowy)

przyprawy (np.: papryka słodka, papryka ostra, czosnek, imbir, chili, zioła)

miody i syropy

sok z cytryny lub ocet.

Czas marynowania ma w tym przypadku duże znaczenie. Im dłużej skrzydełka będą marynowane, tym będą bardziej aromatyczne. Przed grillowaniem osusz skrzydełka papierowym ręcznikiem, aby uzyskać chrupiącą skórkę.

Łosoś z grilla

Łosoś doskonale komponuje się z różnego rodzaju marynatami i przyprawami. Jest bogaty w zdrowe tłuszcze, przede wszystkim omega-3, co czyni go nie tylko smaczną, ale i zdrową opcją na grilla. Można grillować go zawiniętego w folię aluminiową, co pozwoli zachować jeszcze więcej soczystości i aromatu marynaty. Do marynaty łososia sprawdzi się:

cytryna

świeży koperek lub inne zioła

oliwa

sól i pieprz.

Warzywa z grilla

Grillowanie to nie tylko mięso i ryby. Warzywa z grilla z pewnością zaskoczą twoich gości. Szparagi, buraki i rzodkiewki to tylko niektóre z warzyw, które doskonale sprawdzą się na grillu. Szparagi wystarczy skropić oliwą i grillować kilka minut, a przed podaniem posypać parmezanem. Nietypową i lekką propozycją na grilla są także rzodkiewki i buraki. Doskonałym uzupełnieniem takich potraw będzie kasza, która świetnie komponuje się z różnorodnymi smakami warzyw. Można na przykład grillować paprykę, cukinię czy bakłażana, a następnie serwować je z kaszą gryczaną, kuskusem lub quinoa.

Ser halloumi z grilla

Ser halloumi z grilla to świetna alternatywa dla tradycyjnych dań, która zaskoczy smakiem nawet najbardziej wymagających gości. Ser dzięki swojej unikalnej teksturze i zdolności do utrzymywania kształtu podczas grillowania jest idealnym wyborem na ciepłe danie. Halloumi charakteryzuje się lekko słonym smakiem i sprężystą konsystencją, która staje się przyjemnie chrupiąca na zewnątrz, pozostając miękka w środku.

Banany z grilla

Słodkie, karmelizowane i niezwykle aromatyczne – grillowane banany mogą być smacznym deserem. Grillowanie uwalnia naturalne cukry w bananach, tworząc bogaty, karmelizowany smak. Banany są także źródłem potasu i innych składników odżywczych, co czyni je dobrym wyborem dla osób szukających zdrowszych opcji na grilla. Jako dodatki do tego deseru doskonale sprawdzą się orzechy i czekolada.