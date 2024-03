Jakie właściwości zdrowotne ma siemię lniane?

Wpływ siemienia lnianego na zdrowie trudno przecenić. Przede wszystkim siemię lniane jest bogate w błonnik, który pomaga w regulacji trawienia, zapobiega zaparciom i poprawia ogólny stan układu pokarmowego.

Siemię lniane jest też jednym z najlepszych roślinnych źródeł kwasów tłuszczowych omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego. Zawiera również fitosterole, które pomagają w obniżeniu poziomu cholesterolu wspierając zdrowie serca.

Siemię lniane jest też źródłem przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i zapobiegają uszkodzeniom komórek chroniąc tym samym przed nowotworami.

Wreszcie siemię lniane jest źródłem witamin i minerałów, takich jak witamina B1, B2, B3, B6 oraz magnezu, fosforu, manganu i miedzi.

Siemię lniane działa także przeciwzapalnie, a na dodatek pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą. Dzięki wysokiej zawartości błonnika, siemię lniane może również pomóc w utrzymaniu uczucia sytości, co jest korzystne dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy.

Olej lniany pozyskiwany z nasion lnu wspiera także zdrowie skóry i włosów ze względu na swoje właściwości nawilżające i przeciwzapalne. W tym przypadku może być również stosowany zewnętrznie.

W jakiej formie spożywać siemię lniane?

Na sposób działania siemienia lnianego wpływa, oprócz pory jego spożywania, także sposób jego przygotowania. Okazuje się, że gdy dosypujemy siemię lniane do jogurtu, sałatek lub domowych wypieków nie wykorzystujemy zawartych w nim cennych składników. Siemię lniane spożywane w całości nie ma szansy się przyswoić. Także długotrwała obróbka termiczna negatywnie wpływa na zawarte w siemieniu lnianym witaminy i tłuszcze.

Dość popularnym sposobem jest przygotowywanie z siemienia lnianego kleiku. Do mikstury możemy dodać miód, sok lub mleko. Jednak nie jest to jedyny sposób.

Dobrym pomysłem jest zmielenie siemienia lnianego bezpośrednio przed spożyciem i dodanie go to sałatki, owsianki, jogurtu czy innych potraw lub przekąsek.

O jakiej porze warto spożywać siemię lniane?

Okazuje się, że spożywając siemię lniane o konkretnej porze możemy w pełni wykorzystać jego właściwości. O co dokładniej chodzi?

Osoby, które mają problem z wypróżnieniem powinny spożywać siemię lniane rano, ponieważ zawarte w nim składniki pobudzają perystaltykę jelit. Osoby, które chcą zrzucić zbędne kilogramy powinny spożywać siemię lniane w ciągu dnia. Z kolei spożywanie go wieczorem działa uspakajająco i wspiera zdrowy sen.