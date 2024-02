Wielu z nas zastanawia się, co pić zamiast kawy, aby pobudzić się do działania i mieć więcej energii. Jedną z propozycji jest napój od wieków znany w Indiach, który popularność na całym świecie zyskał jednak dopiero w ubiegłym stuleciu. To herbata jogina, która bez problemu zastąpi kawę. Jej filiżanka ożywi nas, wzmocni i rozgrzeje, a przy tym ukoi nerwy i pozwoli zapomnieć o stresie.