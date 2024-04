Kiedy wysokie temperatury stają się uciążliwe, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia dla organizmu. W takich sytuacjach poszukujemy ukojenia w różnych napojach. Zwykła woda czasem nie wystarcza, aby zrekompensować utratę minerałów, szczególnie podczas intensywnego wysiłku i pocenia się. Dlatego warto rozważyć sięgnięcie po izotoniki. Najlepiej naturalne.

Izotoniki - właściwości

Izotoniki nie tylko uzupełniają płyny, ale także dostarczają organizmowi wartościowych minerałów. Co więcej, nie trzeba od razu sięgać po gotowe napoje - izotonik można przygotować samodzielnie, korzystając z łatwo dostępnych składników.

Izotonik, znany również jako napój izotoniczny, posiada taki sam stopień osmolalności (osmolalność to stężenie substancji mineralnych i cukrów rozpuszczonych w wodzie) jak płyny występujące naturalnie w naszym organizmie. Dzięki temu jest w stanie dostarczyć płyny, minerały i cukry w odpowiednich proporcjach. To z kolei sprzyja szybkiej rehydracji i przywracaniu równowagi elektrolitowej po intensywnym wysiłku fizycznym lub utracie płynów wskutek upałów.

Dlaczego i kiedy izotoniki są lepsze od wody?

Jest kilka powodów.

Efektywne nawodnienie - napoje izotoniczne są bogate w elektrolity, takie jak sód, potas i chlorki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czysta woda zawiera minimalne ilości elektrolitów i picie jej może prowadzić do wypłukiwania tych substancji z organizmu. Obecność elektrolitów w napojach izotonicznych sprzyja skutecznemu i długotrwałemu nawodnieniu komórek.

- napoje izotoniczne są bogate w elektrolity, takie jak sód, potas i chlorki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Czysta woda zawiera minimalne ilości elektrolitów i picie jej może prowadzić do wypłukiwania tych substancji z organizmu. Obecność elektrolitów w napojach izotonicznych sprzyja skutecznemu i długotrwałemu nawodnieniu komórek. Wsparcie dla wydolności fizycznej - napoje izotoniczne dostarczają niezbędnych składników odżywczych, które wspierają produkcję energii, zwalczają zmęczenie i zwiększają wytrzymałość podczas wysiłku fizycznego.

- napoje izotoniczne dostarczają niezbędnych składników odżywczych, które wspierają produkcję energii, zwalczają zmęczenie i zwiększają wytrzymałość podczas wysiłku fizycznego. Regeneracja organizmu - składniki zawarte w napojach izotonicznych, takie jak elektrolity i witaminy, przyczyniają się do regeneracji mięśni i przywracania równowagi organizmu po intensywnym wysiłku.

- składniki zawarte w napojach izotonicznych, takie jak elektrolity i witaminy, przyczyniają się do regeneracji mięśni i przywracania równowagi organizmu po intensywnym wysiłku. Lepsze wchłanianie składników odżywczych - ciśnienie osmotyczne napojów izotonicznych jest zbliżone do płynów ustrojowych, co ułatwia wchłanianie składników odżywczych przez organizm.

Domowy izotonik - przepis

Do zrobienia domowego izotoniku będziesz potrzebował: 1 litr wody mineralnej, pół zielonego ogórka, 4 plastry cytryny, kilka liści mięty lub 2 gałązki rozmarynu, 1 łyżkę octu jabłkowego, 1 łyżkę cukru lub miodu, 1 łyżeczkę soli kłodawskiej. Opcjonalnie kilka plastrów świeżego imbiru, kostki lodu.

Ogórka należy dokładnie umyć i pokroić w plastry. Podobnie z cytryną. Miętę należy zgnieść w dłoniach. Składniki należy przełożyć do karafki lub butelki, zalać wodą, dodać sól, cukier i ocet. Całość dokładnie wymieszać, tak, aby cukier i sól się rozpuściły. Napój należy przełożyć do lodówki na 2-3 godziny, by składniki uwolniły swój smak i wartości odżywcze. Można dodać także kostki lodu. Izotonik należy przechowywać w lodówce.

Dla kogo izotonik?

Dla kogo polecane są zwykłe napoje nawadniające? Głównie dla osób, które regularnie angażują się w intensywną aktywność fizyczną oraz dla sportowców. Według zaleceń Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, podczas krótszych niż dwie godziny aktywności fizycznej zaleca się picie zwykłej wody. Natomiast podczas dłuższych i bardziej wymagających wysiłków zaleca się spożywanie napojów izotonicznych.