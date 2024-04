W sieci co chwila można znaleźć nowe sposoby na "skuteczne odchudzanie". Najnowszym trendem Tik Toka jest "oatzempic". Stał się viralem i jest hitem na całym świecie.

Czym jest oatzempic?

Ten hit z sieci to napój, który jest mieszanką płatków owsianych, soku wyciśniętego z limonki i wody. Jego nazwa to połączenie słów "ozempic", czyli nazwy leku na cukrzycę, który wspomaga również odchudzanie oraz "oat", czyli płatków owsianych po angielsku. Jego przygotowanie jest bardzo proste.

Wystarczy pół szklanki płatków owsianych wymieszać z połową szklanki soku z limonki oraz połową szklanki wody. Niektórzy twierdzą, że smakuje jak rozpuszczona kreda, inni nazywają go "limonkowym mlekiem owsianym" i zachwycają się jego smakiem.

Czy oatzempic pomaga schudnąć?

Ta owsiana mikstura uchodzi jednak przede wszystkim za rewelacyjny środek ma odchudzanie. Czy rzeczywiście posiada takie skuteczne właściwości?

Okazuje się, że napoje owsiane są już od dawna znane i popularne chociażby na Dominikanie. Tam "jugo de avena" to schłodzony napój owsiany, który podawany jest właśnie z sokiem z limonki. Uchodzi on za miksttrę, która orzeźwia, jest dosyć smaczna i zdrowa.

Eksperci od zdrowego stylu żywienia uważają, że oatzempic nie jest czymś, co sprawi, że nagle zrzucimy zbędne kilogramy. Emily Haller, dietetyczka, która wypowiedziała się dla "New York Times" zauważa, że owies owszem ma właściwości zdrowotne, ale nie zawiera nic, co sprawi, że nagle schudniemy.

Napój owsiany, co prawda ma mało kalorii i jest bogaty w błonnik, ale nie zawiera białka, więc nie można go uznać chociażby za pełnowartościowy zamiennik posiłku. Inna ekspertka, czyli Destini Moody wspomniana przez serwis Eat This!, uważa, że jeśli oatzempic miałby zastąpić zdrowy posiłek, to nie jest to dobra droga ani dla tych, którzy się odchudzają, ani dla tych, którzy mają problemu z cukrzycą lub insulinoopornością.

Czy oatzempic działa jak leki na receptę?

Lisa Valente, dietetyczka i redaktorka ds. żywienia w Healthline również jest przeciwna diecie z wykorzystaniem oatzempic.

Zblendowane napoje owsiane nie są tym samym, co leki na receptę. Uważam, że to niebezpieczny trend promujący zaburzone nawyki żywieniowe, który nie jest poparty naukowo - mówiła w CBS News.

Wielu ekspertów uważa, że podobnie jak wszelkie diety sokowe, czy te polegające na jedzeniu jednego składnika, czy piciu jednego koktajlu, są dobre, ale na krótką metę. Nie są też zdrowe i nie skutkują trwałym efektem. Co więcej mogą sprawić, że kilogramy szybko wrócą w nadmiarze.

Jednym słowem nie pozostaje nic innego, jak zbilansowana i pełnowartościowa dieta, z której po fazie chudnięcia, wprowadza się czas wychodzenia z diety. Oatzempic można, więc wypić, ale tylko jako dodatek a nie stosować go jako główny składnik odchudzającego menu.