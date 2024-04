Topinambur przez długi czas pozostawał warzywem nieco zapomnianym. Jednak w ostatnich latach wraca do łask. Coraz częściej można kupić go w sklepach ze zdrową żywnością. Pojawia się także w menu niektórych restauracji. Nic dziwnego – topinambur to zdrowszy zamiennik ziemniaka. Co zawiera w swoim składzie i jakie właściwości wykazuje?