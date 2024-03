Wbrew pozorom żurek to zupa bardzo prosta w przygotowaniu. Jej podstawa a zarazem sekret to dobrej jakości zakwas. Bywa jednak, że ten którego użyjemy jest mocny lub dodamy go za dużo. Wtedy nasza wielkanocna zupa będzie po prostu za kwaśna.

Czy da się to jakoś uratować? Okazuje się, że tak. Wystarczy zastosować jeden z tych prostych a zarazem skutecznych sposobów.

Jak uratować zbyt kwaśny żurek?

Pierwszy sposób na to, by żurek nie był zbyt kwaśny, to dodanie do niego wody. Rozcieńczona zupa straci swój nadmierny kwaśny smak i stanie się dużo łagodniejsza w smaku. Trzeba jednak sprawdzić, czy żurek po dodaniu wody nie jest zbyt mdły. Jeśli tak, wystarczy do niego dodać szczypty soli oraz majeranku i pieprzu.

Zbyt kwaśny żurek może zostać złagodzony, gdy dodamy do niego śmietany. Ten sposób niektórym wydaje się zbyt ryzykowny. Jego zwolenniczką nie jest chociażby Magda Gessler.

Nieoczywiste sposoby na zbyt kwaśny żurek

Dodawanie śmietany do żurku nie jest jednak, jak się okazuje najbardziej nieoczywistym sposobem na ratowanie zbyt kwaśnego żurku. Niektórzy, by złagodzić jego smak dodają…sodę oczyszczoną, by zneutralizować jego smak lub cukier, by był słodszy w smaku.

To o czym warto pamiętać to proporcje. Lepiej dodać mniej kół ratunkowych, niż za dużo i w "akcie desperacji". Róbmy to małymi ilościami i sprawdzajmy smak żurku.