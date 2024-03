Jajka wielkanocne to jedna z tych potraw, które obowiązkowo muszą zagościć na wielkanocnym stole. Tomasz Strzelczyk, który znany jest jako bloger "Oddaj Fartucha" ma na nie prosty, szybki, ale też wyjątkowy przepis.

Jest to receptura wyjątkowa ze względu na dwa składniki, które kucharz dodaje do farszu, którym nadziewane będą jajka oraz, którym je "przyozdabia". To połączenie będzie naprawdę ciekawym doznaniem smakowym. Goście będą zachwyceni a z racji tego, że to danie szybkie i proste, można je przygotować w ostatniej chwili i zaserwować na Wielkanoc.

Reklama

Przepis

Składniki:

Reklama

6 jajek

30 g majonezu

15 g serka śmietankowego

1 mały burak

1 płat śledzia

1 czerwona cebula

rzeżucha

szczypior

pieprz

sól

Sposób przygotowania:

Buraka należy zawinąć w w papier do pieczenia, a następnie w folię aluminiową i upiec w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Czas pieczenia to 1h. Po tym czasie należy pozostawić go do wystygnięcia i obrać.

W tym czasie ugotować jajka na twardo w osolonej wodzie. Obrać i każde przekroić na pół. Wyjąć żółtka i ułożyć na talerzu. Żółtka z jajek trzeba rozgnieść widelcem i dodać do nich buraka startego na tarce na małych oczkach. Dodać majonez i serek śmietankowy. Wymieszać i doprawić solą oraz pieprzem.

Tak przygotowaną pastę włożyć do rękawa cukierniczego i nałożyć do przekrojonych białek po jajkach. Jeśli nie mamy rękawa, można to zrobić łyżką. Śledzia pokroić w cienkie plasterki i położyć na jajkach. Czerwoną cebulę posiekać w cienkie piórka i posypać nią półmisek. Udekorować szczypiorkiem oraz rzeżuchą.