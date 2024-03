Wiosna to czas, kiedy najczęściej próbujemy zmierzyć się ze zbędnymi kilogramami. W dietach, z których korzystają osoby chcące zadbać o swoje zdrowie i figurę pojawiają się płatki owsiane. Najczęściej rzecz jasna przygotowywane w formie owsianki.

Tymczasem okazuje się, że płatki owsiane mogą być doskonałą bazą do przygotowania napoju, który pomoże w walce z tłuszczem i podkręci przemianę materii. Mowa o wodzie owsianej. Dodatek bardzo popularnej przyprawy sprawi, że napój ten pomoże spalić tłuszcz.

Nie od dziś wiadomo, że woda to podstawa. Picie jej w odpowiednich ilościach pomaga w usuwaniu toksyn, reguluje ciśnienie krwi, a także sprawia, że układ pokarmowy działa, jak trzeba a nasz metabolizm nie zwalnia, tylko wręcz przeciwnie przyspiesza. Wodę można pić w czystej postaci, ale można też dorzucić do niej wszelkiego rodzaju dodatki.

Woda owsiana z cynamonem pomaga spalić tłuszcz

Napojem, który idealnie sprawdzi się zwłaszcza podczas diety jest woda owsiana z cynamonem.

Płatki owsiane to źródło m.in. magnezu, potasu, żelaza, czy wapnia. Zawierają w sobie również witaminy z grupy B, które wspomagają działanie układu nerwowego i poprawiają kondycję naszych włosów, skóry oraz paznokci. W płatkach owsianych nie brakuje także błonnika, który poprawia nasze trawienie i sprawia, że nie mamy problemów z zaparciami. Dba on również o prawidłowy poziom cukru oraz cholesterolu we krwi.

Cynamon, który jest jedną z bardziej popularnych przypraw, nie tylko chroni organizm przed infekcjami, ale podobnie jak płatki owsiane podkręca metabolizm i wpływa na trawienie. Do innych jego zalet zaliczyć można regulację poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu. Cynamon wspiera walkę z wolnymi rodnikami i dlatego ma m.in. właściwości przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe i antynowotworowe.

Woda owsiana z cynamonem będzie, więc idealnym napojem dla tych, którzy chcą pozbyć się zbędnych kilogramów i przyspieszyć swój metabolizm. Sięgnąć po nią powinny również osoby, które chcą zadbać o swoje krążenie lub obniżyć poziom "złego" cholesterolu we krwi. Przeciwwskazaniem do picia jej są jedynie alergie pokarmowe lub zbyt wysoki poziom cukru we krwi.

Jak przygotować wodę owsianą z cynamonem?

Bazą do zrobienia wody owsianej z cynamonem będą płatki owsiane. Najlepsze to górskie. Pozostałe składniki do woda i cynamon. Jak często pić ten napój? Osoby, które są na diecie powinny wypijać szklankę dziennie tuż przed pierwszym posiłkiem. Jeżeli napój ten ma po prostu wspomagać metabolizm nie ma konkretnej pory dnia, o której warto po niego sięgać.

Składniki:

szklanka płatków owsianych górskich

8 szklanek wody

2 łyżeczki cynamonu cejlońskiego

Sposób przygotowania:

Do blendera wsyp łatki owsiane, wlej szklankę wody i zmiksuj. Następnie wsyp cynamon, dodaj pozostałą wodę, wszystko wymieszaj i przelej do czystego i wyparzonego szklanego naczynia, może być butelka lub słoik. Przechowuj w lodówce. Wodę możesz pić wraz z płatkami, lub przecedzić ją przez sitko.