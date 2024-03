Już niebawem zasiądziemy wszyscy przy wielkanocnym stole. Powoli czas pomyśleć o daniach, które się na nim pojawią. Z pewnością na wielkanocnym stole nie zabraknie potraw ze święconki, a także mięs czy jajek. To one są symbolem tych świąt.

Reklama

Sprawdzonym i idealnie pasującym do jajek, ale też większości mięs, jakie pojawią się na wielkanocnym stole, będzie sos tatarski.

Sos tatarski według siostry Anastazji. W czym tkwi sekret?

Reklama

Jego wyrazisty smak sprawi, że będą smakowały i podbiją podniebienia domowników oraz gości zaproszonych na wielkanocne śniadanie. Ten zrobiony z przepisu siostry Anastazji jest nie tylko smaczny, ale prosty i szybki do przygotowania. Jego tajemnicą są dodatki takie jak groszek, ogórki kiszone i marynowane pieczarki.

Jak przygotować sos tatarski według przepisu siostry Anastazji?

Sos tatarski według siostry Anastazji

Składniki:

1 słoik majonezu

3 ogórki kiszone

pół słoika lub puszki zielonego groszku

1 słoik marynowanych pieczarek

natka pietruszki albo szczypiorek

sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

Pieczarki odlej z zalewy i pokrój w kostkę. Ogórki kiszone obierz i wyciśnij z soku. Tak przygotowane składniki włóż do miski. Dodaj groszek, oraz majonez. Składniki wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem. Jeżeli chcesz, by sos tatarski był ostrzejszy dodaj musztardy a jeżeli ma być łagodny warto dodać do niego odrobinę kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego. Przed podaniem posyp szczypiorkiem lub natką pietruszki. Sosem można polać jajka lub postawić go na stole w sosjerce, by każdy mógł go sobie nałożyć.