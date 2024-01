Zima to czas, w którym mamy zdecydowanie mniej ruchu, a więcej okazji do podjadania niezdrowych przekąsek. To niestety prosta droga do nadprogramowych kilogramów, które może być trudno zrzucić do lata. Warto więc jeszcze przed nadejściem wiosny rozpocząć odchudzanie. Doskonałym wsparciem tego procesu może stać się picie zimowego napoju na odchudzanie z gałką muszkatołową.