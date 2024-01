Jajka przepiórcze - informacje podstawowe

Przepiórka jest średniej wielkości ptakiem wędrownym z rodziny kurowatych. Spotkać ją można w Europie, Azji i Afryce. Długość jej ciała waha się w granicach 16-20 cm, a waga nie przekracza 200 g. Na wolności żyje najczęściej na polach, pastwiskach i łąkach. Często jest również hodowana.

Jajka przepiórcze znacząco różnią się wyglądem od jajek kurzych. Są od nich mniej więcej cztery razy mniejsze – ważą około 10 g, a ich beżowa lub szarawa skorupka ma charakterystyczne, brązoweplamki. Mają też dużo więcej żółtka niż białka. Są o około 10 proc. bardziej kaloryczne niż jajka kurze. Smakują podobnie jak jajka kurze, jednak można w nich wyczuć ostrzejszą nutę. Niektórzy są zdania, że smakują podobnie jak dziczyzna.

Reklama

Reklama

Dlaczego warto jeść jajka przepiórcze?

Jajka przepiórcze słyną zarówno ze swoich walorów smakowych jak i właściwości odżywczych. Mają większą wartość odżywczą niż kurze. W swoim składzie zawierają m.in. witaminy (A, C, D , K i witaminy z grupy B), minerały (magnez, potas, cynk, fosfor, selen), antyoksydanty, białko oraz zdrowe tłuszcze nienasycone.

Warto jeść jajka przepiórcze, ponieważ obniżają poziom złego cholesterolu LDL, a podwyższają poziom dobrego cholesterolu HDL. Dzięki temu, że zawierają dużo białka, mogą stać się jednym z zamienników mięsa w diecie. Ponadto po ich spożyciu przez długi czas odczuwamy sytość, a więc jednocześnie nie mamy ochoty na niezdrowe podjadanie pomiędzy posiłkami, przez co tym samym zapewniamy sobie prawidłową wagę.

Przypisuje się im liczne właściwości korzystne dla zdrowia. Wspierają pracę układu nerwowego – w tym pamięć i koncentrację. Wzmacniają układ krwionośny i pomagają w walce z anemią. Wspierają odporność i mocne kości. Ponadto pozytywnie wpływają na wygląd włosów, skóry i paznokci. Jajka przepiórcze – według niektórych specjalistów – mogą też zapobiegać reakcjom alergicznym, jednak wówczas należy spożywać je na surowo.

Istnieją jednak schorzenia przy których lepiej unikać jedzenia jajek przepiórczych, a z pewnością warto wcześniej skonsultować to ze specjalistą. Do dolegliwości tych zalicza się niedociśnienie i hipoglikemia. Jajka przepiórcze mogą bowiem obniżyć ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi.

Jak jeść jajka przepiórcze?

Cena jajka przepiórczego zbliżona jest do kurzego. Jednak przy zakupie należy wziąć pod uwagę, że jest ono dużo mniejsze. Jajka przepiórcze mogą zachować przydatność do spożycia nawet przez 3 miesiące pod warunkiem przechowywania ich w lodówce. Nie stracą przez ten czas swoich właściwości odżywczych i walorów smakowych. W przypadku, kiedy nie mamy żadnych przeciwwskazań, możemy zjeść około 5-6 jajek przepiórczych dziennie.

Jajka przepiórcze uważane są za przysmak. Niektórzy uznają je za prawdziwy rarytas porównywalny do kawioru. Jajka przepiórcze gotujemy w ten sam sposób jak kurze, jednak zdecydowanie krócej. Aby ugotować je na miękko wystarczy zaledwie minuta, a do ugotowanie na twardo – trzy minuty.

Jajka przepiórcze możemy z powodzeniem stosować w kuchni we wszystkich tych przypadkach, w których używamy jajek kurzych. Możemy więc przygotować z nich jajecznicę czy omlet, ale również dodać je do sałatki czy kanapki. Bez obaw możemy przygotować z nich ciasta.

W wielu krajach dania z jajek przepiórczych stanowią część kulinarnej tradycji. W Indonezji dodaje się je do krewetkowego curry, a w Korei – do wołowiny w sosie sojowym. W Japonii z kolei przyrządza się sushi z surowymi jajkami przepiórczymi. We Francji są podawane – również na surowo – jako dodatek do tatara wołowego.