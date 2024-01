Jajka na miękko, świeży szczypiorek, odrobina soli i kromka pełnoziarnistego chleba z masłem… dla wielu to śniadanie marzeń. Łatwo je spełnić. Wystarczy trzymać się kilku zasad przy gotowaniu jajek.

Pyszne i zdrowe

Reklama

Jajka na miękko są zdrowsze od tych na twardo, bo krótka obróbka nie zabiera im żadnych wartości odżywczych. Lista ich zalet jest bardzo długa. Przede wszystkim są dobrym źródłem pełnowartościowego białka, które jest jednocześnie łatwo przyswajalne. Zawierają też potrzebny nam cholesterol oraz mnóstwo witamin – D, A, E oraz z grupy B, jod, fosfor, wapń oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Możesz spokojnie zjadać jedno czy dwa jajka dziennie i nie martwić o cholesterol, bo jajka podnoszą go w sposób nieznaczny. Śniadanie z jajkami w roli głównej jest pożywne i łatwe do przygotowania.

Reklama

Tylko kilka zasad

Jajko na miękko jest idealne, gdy ma ścięte białko i lejące żółtko. Smakuje rewelacyjnie z odrobiną soli. Idealne dodatki to także drobno pokrojony szczypiorek czy koperek. Do tego wystarczy kromka świeżego chleba lub grzanka. Takie śniadanie możesz planować, gdy masz jak najświeższe jajka. To podstawowy warunek.