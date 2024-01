Przez złe przechowywanie czosnek traci swoje cenne dla zdrowia właściwości. A może je zachować naprawę bardzo długo. Dlatego lepiej po prostu robić to prawidłowo.

Pomaga przy infekcjach

Zimą lubimy mieć czosnek zawsze pod ręką, często też kupujemy go na zapas. To bardzo słuszne działanie, bo udowodniono, że czosnek skutecznie wspomaga leczenie infekcji, jest niezastąpiony podczas przeziębienia. To dzięki temu, że zawiera lotne związki siarkowe i olejki eteryczne. Jak najczęściej go stosujemy? Do sałatek, do kanapek lub zmiażdżony ząbek dodajemy do ciepłego mleka, co bardzo pomaga przy kaszlu. Czosnek rozgrzewa, może nawet obniżyć gorączkę i udrażnia drogi oddechowe. Najskuteczniejszy jest świeży.

Potrzebuje ciemności

Gdzie produkty najdłużej zachowują świeżość? Kierując się tą zasadą, często czosnek przechowujemy w lodówce, gdzie jest dla niego zbyt dużo wilgoci. Dlatego szybko traci aromat i smak. Dla czosnku znacznie lepiej znaleźć suche miejsce o temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. Sprawdzi się kuchenna szafka, spiżarnia lub piwnica. Można główki czosnku włożyć do koszyczka, papierowej torby lub pojemnika z otworkami do wentylacji. Ważne, by czosnek nie miał dostępu do światła dziennego, bo to przyśpiesza kiełkowanie. W takich warunkach powinien utrzymać świeżość do sześciu miesięcy.

Co z ząbkami?

Obrałaś więcej ząbków czosnku i chcesz je przechować? W takim przypadku lodówka się sprawdzi. Ząbki czosnku umieść w zamykanym w szklanym lub ceramicznym pojemniku. Warto dodać trochę oliwy z oliwek, co zapobiegnie wysychaniu i utlenianiu.Można tezczosnek rozgnieść z solą na pastę, którą trzeba przechowywać w zakręcanym słoiku. Inny sposób? Pokrój ząbki na plasterki i ułóż warstwowo w słoiku, przesypując każdą warstwę solą. Tak przygotowany czosnek, gdy umieścisz go w lodówce, zachowa wszystkie właściwości przez kilka miesięcy. To dobry dodatek do sałatek, sosów, mięsa.