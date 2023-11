Jajka to zawsze dobry pomysł na śniadanie. Są one źródłem łatwo przyswajalnego białka, a bardzo go potrzebujemy, zwłaszcza rano. Żółtka zawierają witaminy, beta karoten i luteinę, które wspierają układ odpornościowy. W dodatku jajka nigdy się nie nudzą, bo można je przygotować na wiele różnych sposobów.

Niektóre jajeczne dania robią międzynarodową karierę. Tak jest z jajkami po turecku. Na osmańskich stołach gościły już w XV wieku. Są wciąż niezwykle popularne w Turcji i na Bałkanach, a teraz dzięki potędze internetu stały się modne w wielu innych krajach. Nic dziwnego, bo to pyszne i szybkie do przygotowania danie składające się z gęstego jogurtu doprawionego czosnkiem i cytryną, jajka w koszulce z rozpływającym się po talerzu żółtkiem oraz palonego masła ze szczyptą chili. W oryginale używa się do niego także papryki z Aleppo, która jest ostra, dymna i ma delikatnie owocowy aromat. Można ją jednak zastąpić wędzoną papryką albo chili. Dzięki temu jajka po turecku są dość pikantne. Będą łagodniejsze, gdy zastąpimy je słodką papryką.

Jajka po turecku na jogurcie

150 ml jogurtu greckiego

2 jajka

po łyżce soku z cytryny i octu jabłkowego

ząbek czosnku

sól

60 g masła

pół łyżeczki wędzonej lub słodkiej papryki

Jogurt grecki wymieszaj z sokiem z cytryny i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Dopraw solą. Na patelni roztop masło, dodaj paprykę. Mieszaj i zdejmij patelnię z ognia. Do garnka z gotującą się wodą dodaj łyżkę octu i zmniejsz ogień. W wodzie zrób wir, wbij jajko. Gotuj 2–3 minuty. Wyjmij łyżką cedzakową i odsącz z nadmiaru wody. Tak samo ugotuj drugie jajko. Do miseczki przełóż jogurt i jajka w koszulce, polej masłem z papryką.

Trik na jajka po turecku Piotra Kucharskiego

Ostatnio jajka po turecku w Kuchni Dzień dobry TVN przygotowywał Piotr Kucharski i polecał je na weekendowe śniadanie. Zaczął od wymieszania jogurtu z bardzo drobno posiekaną natką pietruszki i miętą. Potem ułożył na nim jajka w koszulce. Masło roztopił ze słodką papryką i chili, polał jajka i jogurt. Jajka po turecku świetnie smakują ze świeżym pieczywem.