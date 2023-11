Miody mają różne właściwości, konsystencję, a nawet barwę. Wystarczy rzucić hasło "miód" i okazuje się, że każdy ma swój ulubiony. Smaki miodu mogą się bardzo różnić, choć oczywiście w żadnym słodyczy nie zabraknie.

Do czego dodać miód?

Ważne jest nie tylko, jaki wybierzesz, ale i jak go wykorzystasz. Miód traci cenne właściwości po podgrzaniu, ale niecałkowicie. Słodzenie nim herbaty czy kawy ma więc nie tylko walor smakowy. Warto dodawać go do musli, twarożku, jogurtu, koktajli, sosów. Kanapka z miodem i twarogiem to też apetyczny pomysł. Miód sprawdzi się jako dodatek do naparów ziołowych, świetnie pasuje do lipy, rozmarynu czy mięty. Wielu zwolenników ma również picie wody z miodem i bardzo słusznie.Od takiego napoju dobrze jest zacząć dzień, a przygotować go już wieczorem. Rozpuść wtedy miód w chłodnej wodzie, rano dodaj ciepłej i wypij. Dobrym dodatkiem do takiego napoju są też sok z cytryny czy pyłek kwiatowy. Jakie ma zalety? Wzmacnia układ odpornościowy, dobrze nawadnia i jest pyszny.

Reklama

Reklama

Czy znasz takie smaki miodów?

Smak miodu większość z nas zna od dzieciństwa. Najpopularniejsze to lipowy, wielokwiatowy czy malinowy. Teraz z roku na rok paleta smakowa miodów się powiększa. Nie chodzi tu tylko o rośliny, z których pszczoły zbierają pyłek, ale też dodatki, które mają duży wpływ na walory smakowe miodu. Są to najczęściej owoce liofilizowane, przyprawy, zioła. Oto lista miodów, które polecamy do wypróbowania w tym sezonie.