Bigos to jedna z ulubionych potraw świątecznych. Jego przygotowanie to cały rytuał. Gotujemy go długo, szukamy najlepszych dodatków. Jest sycący i pasuje do wielu tradycyjnych dań. Jednak mimo wszystko, nie zawsze znika w całości. Wielu osobom święta kojarzą się także z bigosem na balkonie. Co zrobić, by go nie zmarnować?

Jest jeszcze kilka dni

Po pierwsze, na pewno nie może garnek z bigosem stać na balkonie. Wtedy dużo szybciej popsuje się, bo będzie narażony na zmienną temperaturę. Może to być wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Bigos powinien być przechowywany w lodówce. Jak długo? Nawet jeśli podgrzewany był tylko w porcjach, a nie w całości, trzeba go zjeść w przeciągu trzech, czterech dni. Nawet jeśli był gotowany tuż przed Wigilią, już nie ma dużo czasu.

Ważne mieszanie

Bigos bardzo łatwo przypalić, dlatego podczas podgrzewania trzeba go starannie mieszać. Lepiej sumiennie to robić, bo bigos z posmakiem spalenizny to nic dobrego. Nie pomogą wtedy przyprawy, czy doprawianie koncentratem pomidorowym lub winem. Dlatego bezpieczniejszą metodą jest odgrzewanie bigosu w piekarniku. Trzeba przełożyć go do naczynia żaroodpornego z przykryciem. Najlepiej wstawić go do od razu nagrzanego piekarnika na kilkanaście minut.

A może do słoików

Gdy bigosu zostało ci dużo, warto go zawekować. Wtedy będzie można przechowywać go jeszcze kilka tygodni. Zacznij od wyparzenia słoików i nakrętek. Najszybciej będzie, gdy wcześniej umyjesz słoiki, a potem włożysz je do piekarnika ustawionego na temperaturę 100 stopni Celsjusza. Po 25 minutach będą wyparzone. Nakrętki sparz wrzątkiem. Do słoików wkładaj przestygnięty bigos, pozostawiaj ok. 2 cm wolnego miejsca od góry. Słoiki zakręć, a następnie umieść w dużym garnku. Wlej wodę tak, aby sięgała do połowy ich wysokości. Gdy się zagotuje, zmniejsz ogień i pasteryzuj przez 30 minut.Potem ostrożnie wyjmij słoiki i odstaw do góry dnem, aby wystygły. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Masz miejsce w zamrażarce? Umieść tam bigos. Wcześniej musi być dobrze wystudzony. Potem przekładaj go do plastikowych pojemników lub woreczków do mrożenia,postaraj się usunąć z nich jak największą ilość powietrza. W zamrażarce można go przechowywać kilka miesięcy, ale nie dłużej niż sześć. Dlatego przed włożeniem do zamrażalnika, na porcjach napisz datę. Bigos rozmrażaj zawsze w lodówce. Podczas podgrzewania dodaj do niego trochę wody lub wina.