Choć każdy z nas przygotowuje bigos trochę inaczej, to z jedną zasadą zgodzą się niemal wszyscy. Najlepszy jest taki, który który gotuje się długo. Można to robić kilka godzin, ale cierpliwi kucharze rozkładają ten proces nawet na kilka dni. Wtedy potrawa ma głęboki smak, bo wszystkie jej składniki miały wystarczająco dużo czasu, żeby się przegryźć.

Kiedy i jak długo gotować bigos?

To ważne pytania w przypadku bigosu. Wszystko zależy od tego, jaki lubimy. Na pewno nie da się tej potrawy zrobić szybko i na gotowanie trzeba zarezerwować kilka godzin. Ile konkretnie to już zależy od tego, jaki smak chcemy osiągnąć. Najkrócej to 2-3 godziny. Jakub Kuroń podkreśla w swoim przepisie, że gotuje bigos dziewięć godzin. Swoich zwolenników ma też metoda gotowania "na raty", czyli przez pięć dni, ale po dwie-trzy godziny codziennie.

Gotowy bigos można przechowywać w lodówce do czterech dni. Kiedy chcesz go przygotować wcześniej, wtedy konieczne będzie mrożenie lub pasteryzowanie.

Klasyczny bigos

1 kg kiszonej kapusty

450 g mięsa wieprzowego

150 g kiełbasy wiejskiej

cebula

30 g suszonych grzybów

2 łyżki oleju

2 łyżki powideł śliwkowych lub kilka suszonych czy wędzonych śliwek

listki laurowe, ziele angielskie, kminek, sól, pieprz do smaku

po łyżce mąki i masła

czerwone wino, goździki opcjonalnie

Mięso i cebulę pokrój w kostkę. Zeszklij cebulę, dodaj mięso i przesmaż. Zalej dwoma szklankami gorącej wody, posól, popieprz i dodaj suszone grzyby, gotuj 45 min. Następnie dodaj wypłukaną i pokrojoną kapustę oraz pozostałe przyprawy i powidła śliwkowe. Wymieszaj całość i gotuj do miękkości kapusty. Po ok. 30 min gotowania dodaj pokrojoną w kostkę kiełbasę. Mąkę z masłem podsmaż na patelni, dodaj kilka łyżek kapusty, wymieszaj i dodaj do potrawy. Bigos wymieszaj i gotuj na niewielkim ogniu co najmniej kilka godzin.