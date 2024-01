Zrazy to tradycyjna potrawa z kawałków mięsa, podsmażanego i duszonego z dodatkiem warzyw i przypraw. W swoim tradycyjnym kształcie najprawdopodobniej wywodzą się z kuchni litewskiej, chociaż ich nazwa pochodzi z języka polskiego i oznacza plaster mięsa czy pieczeni odcięty od całości.

Zawijanie i duszenie

Zrazy to obiadowy klasyk, ale nie pojawia się na naszych talerzach zbyt często. Wiele o tej potrawie można powiedzieć, ale na pewno nie to, że przygotujesz ją szybko. Zwłaszcza, gdy tradycyjnie użyjesz wołowiny, która wymaga długiego duszenia.

Z czego jeszcze można je zrobić? Na zrazy nadaje się też wieprzowina, cielęcina czy dziczyzna i to właśnie z tych mięs przygotowywane były najczęściej w kuchni staropolskiej. Najważniejsze jest to, by mięso było dobrej jakości, wtedy gdy dodasz aromatyczne dodatki obiad będzie wprost wykwintny. Trochę cierpliwości i dobrej techniki potrzeba do rozbijania, ale też zwijania mięsa, aby zrazy podczas duszenia się nie rozpadły. Mięso tradycyjnie smaruje się musztardą, a jako farsz sprawdzają się ogórki kiszone, grzyby, boczek. Zrazy trzeba też oprószyć lekko mąką i smażyć zaczynając zawsze od strony łączenia. Potem zostaje już tylko długie duszenie w sosie. Najlepiej podać je z kaszą.

Sprawdzone triki na zrazy

Najważniejszy jest wybór odpowiedniego mięsa. Jeśli wołowe to od udźca: krzyżowa lub zrazowa oraz ligawa. Gdy chcesz je przygotować z wieprzowiny, wybierz karkówkę, schab lub od szynki.

Mięso dokładnie rozbij tłuczkiem, od tego zależy czy zrazy będą się dobrze zawijać.

, od tego zależy czy zrazy będą się dobrze zawijać. Aby zrazy trzymały formę możesz użyć wykałaczek lub sznurka.

Do sosu dodaj wodę z moczonych grzybów, będzie bardziej aromatyczny.

Przepis na klasyczne zrazy

Składniki:

600 g wołowiny

cebula

łyżka musztardy

4 plastry wędzonego boczku

listek laurowy

kilka ziarenek ziela angielskiego

kilka ogórków kiszonych

2 łyżki smalcu

150 ml bulionu

kilka suszonych grzybów

2 łyżki mąki

ew. pół szklanki czerwonego wina

Sposób przygotowania:

Mięso pokrój na plastry, rozbij je tłuczkiem, posól i popieprz. Każdy plaster z jednej strony cienko posmaruj musztardą. Tak przygotowane mięso schładzaj w lodówce, najlepiej przez kilka godzin. Cebulę pokrój na cienkie plasterki, ogórki pokrój wzdłuż na ćwiartki. Na każdym plastrze mięsa układaj boczek, kilka plasterków cebuli, a na brzegu 1–2 kawałki ogórka. Zwijaj ciasny rulonik, zepnij go wykałaczkami lub zwiąż nitką. Roladki obsmaż na rozgrzanym smalcu. Potem zalej je bulionem, dołóż liść laurowy, ziele angielskie, suszone grzyby, wraz z wodą w której były namaczane. Duś na małym ogniu ok. dwóch godzin, dolewając wodę, bulion lub czerwone wino. Sos zagęść mąką, możesz też użyć śmietany.