Sok z kiszonej kapusty to prawdziwa bomba witaminowa. Pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie jelit, ale także dostarcza organizmowi dużej dawki witaminy C, K, B6, kwasu foliowego i składników mineralnych. A to nie jedyne korzyści z picia soku z kiszonej kapusty. Sprawdź, na co jeszcze pomaga i pamiętaj, by nie wylewać soku z kapusty.