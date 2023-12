Golonka po bawarsku według przepisu Magdy Gessler

W 10. sezonie "Kuchennych Rewolucji" Magda Gessler zmieniła oblicze jednej z chełmskich restauracji, gdzie w menu na stałe zagościła golonka po bawarsku. Restauratorka stwierdziła wówczas, że "nie jadła wcześniej lepszej golonki”. Danie możesz odtworzyć we własnej kuchni, kierując się jej poradami. Sekretem rozpływającej się w ustach golonki jest rozpoczęcie jej przygotowania dzień przed podaniem oraz dodanie do niej piwa, najlepiej ciemnego.

Golonka po bawarskuto golonka pieczona z dodatkiem piwa. Jej chrupiąca złocista skórka oraz delikatne i soczyste mięso powodują, że uwielbia ją wielu. Choć jest to dość ciężkie i kaloryczne danie, to od czasu do czasu warto sobie na nie pozwolić.

Choć piwa w marynacie jest sporo, to nie czuć go w mięsie w przytłaczający sposób. Dobrze przygotowana golonka po bawarsku będzie delikatnie odchodzić od kości, a sos po zastygnięciu zamieni się w galaretkę. Danie dobrze smakuje podane z zasmażaną kapustą i chrzanem. Można podawać ją również z gotowanymi lub smażonymi ziemniakami, kluskami śląskimi, ogórkiem kiszonym czy surówką.

Tradycyjne przygotowanie golonki polega na pieczeniu na rożnie. Jeśli nie masz w domu rożna, nic nie szkodzi. Golonkę po bawarsku przyrządzisz w piekarniku. Ważne, aby przed pieczeniem, ugotować mięso z dużą ilością warzyw, a następnie zamarynować w piwnej marynacie z dodatkiem aromatycznych przypraw.

Przepis na golonkę po bawarsku

Składniki (na 2 porcje):

2 golonki,

6 ziaren ziela angielskiego,

5 listków laurowych,

½ łyżeczki ziaren pieprzu,

3 marchewki,

2 pietruszki,

1 duża cebula,

½ selera korzeniowego,

1 por,

sól.

Marynata do golonki:

1½ butelki ciemnego piwa,

1 łyżeczka majeranku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

3 ząbki czosnku,

1 cebula,

½ łyżeczki kminku.

Sposób przygotowania:

Golonkę zacznij przygotowywać dzień wcześniej. Po umyciu i osuszeniu mięsa natrzyj je solą. Soli musi być dużo, zwłaszcza przy kościach. Odstaw golonkę na całą noc do lodówki, najlepiej minimum na 12 godzin, aby odpowiednio skruszała i nabrała wyjątkowego smaku. Z zasolonych golonek wydobędzie się płyn, który trzeba wylać. Opłucz mięso, a potem garnek pod bieżącą wodą. Do garnka włóż mięso, dodaj ziele angielskie, listki laurowe oraz pieprz. Zalej całość wodą, tak aby w całości pokryła mięso. Dodaj łyżeczkę soli i gotuj na małym ogniu przez 1,5 godziny. Marchew, pietruszkę, seler korzeniowy oraz por pokrój na mniejsze kawałki i dodaj do wywaru. Smak dania dobrze podbije opalana cebula – wrzuć ją do garnka w całości. Warzywa wraz z mięsem gotuj przez kolejne 40 minut. Spróbuj wywaru – powinien wydawać się nieco za słony. Odłóż golonki do ostudzenia, ale nie wylewaj wywaru.

Czas na marynatę. Do garnka wlej piwo. Dodaj przyprawy i ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Ponacinaj skórę na golonkach, np. w paski lub kratę. Możesz dodatkowo dodać marchewkę z wcześniejszego gotowania. Przełóż golonki w piwną marynatę i dolej wywar powstały przy gotowaniu, tak aby płyn przykrył mięso całkowicie. Odstaw całość na około 2 godziny. Golonki przełóż do naczynia żaroodpornego i zalej piwną marynatą na około 2-3 centymetry poniżej brzegu naczynia. Cebulę pokrój w grube plastry i obłóż nimi mięso. Całość możesz delikatnie oprószyć majerankiem. Golonkę piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez 60 minut. Pamiętaj, aby co jakiś czas obracać mięso w trakcie pieczenia, by z każdej strony dobrze się upiekło i przeszło aromatycznym sosem.