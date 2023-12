Wegańskie uszka z soczewicą, hummus grzybowy, pieczeń z dyni czy aromatyczny pasztet z selera lub soczewicy – to tylko niektóre z potraw świątecznych, które z pewnością przypadną do gustu weganom. Dzięki przygotowaniu potrawy w wersji vege możemy pokazać, że zależy nam na drugiej osobie, a na dodatek wprowadzić ciekawe urozmaicenie do świątecznego menu.

Reklama

Świąteczne potrawy w wersji vege

Danie a’la ryba po grecku z soją, panierowana seleryba z selera i glonami nori czy pasta a’la rybna z ciecierzycy i dodatkiem nori, która smakuje jak pasta z makreli to najbardziej znane "klasyki" wegańskich świąt. Poznaj nowe, zaskakujące przepisy na wegańskie potrawy świąteczne! A na deser nie zapomnij o przepysznym tofurniku.

Reklama

Wegański pasztet z fasoli

W skład wegańskiego pasztetu z fasoli wchodzi biała fasola z puszki, cebula, czosnek, gruszka, mąka ziemniaczana, olej z pestek winogron, orzechy włoskie, sos sojowy, żurawina suszona, a także takie przyprawy jak pieprz, sól, majeranek suszony i oregano.

Pasztet ma bardzo prosty przepis. Wystarczy podsmażyć warzywa na patelni, a następnie je zmiksować, by uzyskać jednolitą masę. Uzyskana masę przelewamy do keksówki i pieczemy ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

Zamiast ryby boczniaki w panierce z migdałów

Z boczniaków można zrobić zarówno kotlety w tradycyjnej panierce z bułki tartej i jajka, jak i kotlety a’la rybne. W tym celu wystarczy przygotować panierkę z przypraw takich jak np. sól, ostra i słodka papryka, natka pietruszki, bułka tarta, oliwa, woda i mąka, a następnie obtoczyć w niej boczniaki. Następnie smażymy boczniaki na patelni, a przed podaniem posypujemy płatkami migdałowymi.

Reklama

Wegańska pieczeń z dyni

Dynia piżmowa idealnie sprawdza się w roli roślinnej pieczeni. Można wypełnić ją warzywnym farszem z podsmażonych wcześniej na patelni pieczarek, porem z dodatkiem czosnku i komosy ryżowej. Można podawać ją zarówno na zimno, jak i na ciepło, z dodatkiem brukselki.

W wersji wegańskiej można także z powodzeniem przygotować takie wigilijne potrawy jak barszcz z uszkami, krokiety i pierogi z kapustą i grzybami, a także pieczeń z soczewicy, gołąbki z kaszą jaglaną, warzywami i sosem roślinnym, a także ciasto makowe, piernik bez jajek i miodu i kompot z suszu z dodatkiem przypraw korzennych.