Coraz częściej poszukujemy nowości na święta. Czy tradycyjne ciasta, jak sernik, makowiec czy piernik będą powoli odchodzić w zapomnienie?

Te ciasta zawsze będą ważne. Podczas świąt tradycja odgrywa ogromną rolę, wracamy do sprawdzonych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jednak rzeczywiście zauważamy, że klienci szukają też deserów, które nie są ściśle związane z okresem Bożego Narodzenia i lubią świeże podejście do klasycznych wypieków. Święta to okazja, by wracać do tradycyjnych smaków, ale również wprowadzać nowe dania, które odmienią stół podczas rodzinnych spotkań. W naszym podejściu do cukiernictwa staramy się zawsze uwzględniać równowagę między tradycją i nowoczesnością.

Mak to tradycyjny składnik świątecznych deserów, ale niekonieczne musi być wykorzystywany do klasycznego makowca.

Przez kilka lat eksperymentowaliśmy, starając się nadać temu tradycyjnemu składnikowi, jakim jest mak, nowoczesny i oryginalny charakter. Postawiliśmy połączyć go z aromatem pomarańczy i bezą piernikową. To wszystko nie w makowcu, ale torcie makowym. W jego dekoracji dominują motywy leśne. Zielona polewa nawiązuje do koloru choinki, ozdabiamy go też jadalnym mchem. Taki deser wpisuje się w klimat świąteczny.

A czy trzeba unowocześniać sernik?

Chociaż zawsze jesteśmy otwarci na nowości i eksperymenty, to nasz tradycyjny sernik pozostaje niezmieniony. Przygotowujemy go od lat według tego samego przepisu. Nie wszystkie smaki i ciasta trzeba interpretować na nowo.

Keks i piernik to też wypieki w stylu retro.

Sekretem naszego keksu jest nie tylko starannie dobrana mieszanka bakalii, ale przede wszystkim dodatek likieru pomarańczowego. Dzięki niemu keks zyskuje cytrusowy posmak i aromat. Piernik również nie potrzebuje zbyt wielu nowoczesnych kombinacji. Wystarczy dodać do niego więcej bakali czy chrupiących orzechów. Nasz tegoroczny piernik wzbogaciliśmy słodkimi figami i daktylami. Do dekoracji zaś używamy konfitury śliwkowej i mlecznej czekolady z orzechami.

Jak dekorować wypieki na Boże Narodzenie?

W tym roku postawiliśmy na dekoracje z akcentami leśnymi, które nawiązują do choinek. Domowym wypiekom też łatwo nadać świąteczny charakter. Polecam upiec pierniczki w kształcie choinki. Potem wystarczy ułożyć je czy ustawić na wierzchu ciasta. Dobrze się będą z nimi komponować przyprawy, takie jak laski cynamonu czy gwiazdki anyżu. Warto też używać orzechów czy suszonych owoców, po prostu naturalnych składników.