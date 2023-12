Święta Bożego Narodzenia to przed wszystkim wspólnie spędzony czas z rodziną. I tu Polacy i Włosi zgadzają się od razu. Chcemy przy stole spotkać się z bliskimi. Jednak już potrawy, które się na tym stole pojawiają, są zupełnie inne. Najważniejsza różnica - we Włoszech przygotowuje się na Wigilie potrawy z mięsem. Używa się go do farszu do tortellini, podawanych w rosole pierożków przypominających polskie uszka, czy jako wypełnienie "pasta al forno", czyli zapiekanego makaronu, lasagne lub też serwuje się pieczonego indyka.

Uroczystą kolację Włosi zaczynają dopiero ok. 20 i ucztują aż do północy. Wtedy przychodzi czas na tradycyjne babki bożonarodzeniowe – Panettone i Pandoro, słodkie wino i kawę, a także prezenty od Św. Mikołaja. A co zje Andrea Camastra na Podkarpaciu?

Polskie potrawy nie szokują Włochów

Polskie potrawy wcale nie szokują Włochów. - Kiedy mój brat wraz z rodziną przyjechał na święta do Polski, wszystko mu bardzo smakowało. Poczuł wyjątkową magię świat, a smaki Polski wcale go nie zdziwiły – wspomina Andrea Camastra. Uważa, że smaki kuchni polskiej i włoskiej z łatwością łączą się i przeplatają.

Dla Polaków także nie jest niczym zaskakującym spaghetti z krewetkami, łosoś podawany z migdałami czy pistacjami. Nie mówiąc już o popularnych włoskich słodyczach. Trzeba przyznać, że włoska babka Panettone jest coraz bardziej znana w Polsce. W okresie przedświątecznym można ją kupić bez trudu. Jej przygotowanie w domu to trudne i skomplikowane zadanie.

Czy Włosi wybraliby czerwony barszcz?

Andrea Camastra nie kryje miłości do polskiej kuchni. To ona przyniosła mu gwiazdki Michelin przyznane za zredefiniowane polskie dania serwowane w restauracjach, najpierw w Senses, teraz w NUTA. Z potraw wigilijnych ceni barszcz czerwony, zwłaszcza z krokietami. - Włosi raczej wybraliby bliższą im zupę grzybową i postawili ją ponad klasyczny barszcz, ja jednak będę całym sercem bronić barszczu do końca – podkreśla włoski szef kuchni.

Camastra zdradza, czyj sernik lubi najbardziej

Camastra uwielbia także klasyczną rybę po grecku z dodatkiem warzyw oraz różne rodzaje pierogów – zarówno klasyczne, jak i te z azjatyckim twistem, np. z dodatkiem kolendry. A co z tradycyjnymi deserami?

- W Polsce jednym z moich ulubionych ciast jest sernik, ponieważ uwielbiam wszystko co zawiera ser, a poza tym moja teściowa nie robi go nazbyt słodkiego. A na zakończenie kawa, włoska, mocna z ziaren arabica - tu deklaracja Włocha jest jasna.