Co wyróżnia sernik baskijski? Jest niezwykle kremowy. Jego recepturę wymyślił właściciel restauracji z San Sebastian, jak to często w kuchni bywa, trochę przez przypadek. Zyskał wielką sławę i sprawił, żejego rodzinne miasto zaczęło kojarzyć się także z sernikiem. Turyści przybywają tam tłumnie, by spróbować najlepszego sernika baskijskiego. Jednak ten wypiek wcale nie tak trudno przygotować w domu.

Sernik ze szczyptą soli

Do przygotowania sernika baskijskiego potrzebne są kremowe serki, typu śniadaniowego. Możesz użyć też sera na sernik w połączeniu z mascarpone. To wszystko i tak będą zamienniki, bo oryginalny sernik baskijski w Hiszpanii bazuje na serku kremowym San Millan z lekko słonym posmakiem. Dlatego do masy serowej warto dodać szczyptę soli.

Sernik baskijski wyróżnia kremowa i puszysta konsystencja oraz charakterystycznie przypieczona skórka. Jego tajemnica tkwi w idealnie dobranych, dosłownie kilku składnikach i sposobie wykonania. Odróżnia go od innych serników zarówno sposób przygotowania, jak i wygląd – z zewnątrz ciemny, niemal spalony i lekko zapadnięty, w środku jednak pozostaje wilgotny. Nie jest idealny, ale jego smak to rekompensuje. Po przygotowaniu potrzebuje wychłodzenia w temperaturze pokojowej, a potem schładzania przez kilka godzin w lodówce. Wtedy właśnie zyskują idealną, kremową konsystencję.

W jakiej temperaturze piecze się sernik baskijski?

W odróżnieniu od klasycznego sernika, ten baskijski piecze się w wysokiej temperaturze. Podkreśla to szef kuchni Paweł Perkowski z restauracji Bilbao. Zapewnia też, że ten wypiek uda się bez względu na to, czy jesteś doświadczonym cukiernikiem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z wypiekami.

– Charakterystyczne dla sernika baskijskiego jest pieczenie w wysokiej temperaturze, co powoduje, że jego zewnętrzna warstwa nabiera ciemnego, przypalonego wyglądu. W przeciwieństwie do tradycyjnych wypieków, sernik baskijski jest przygotowywany bez spodu i ma wyższe krawędzie. Jego konsystencja jest kremowa i aksamitna, z lekko wilgotnym środkiem. Smak jest bogaty i intensywny, z wyraźną nutą serową, często z delikatnym akcentem wanilii czy karmelu, który wynika z przypieczenia zewnętrznej warstwy. W domowych warunkach teksturę sernika – podobną do oryginalnego wypieku rodem z Kraju Basków – można uzyskać poprzez użycie klasycznej śmietanki kremówki o wysokiej zawartości tłuszczu – podkreśla Paweł Perkowski, szef kuchni restauracji Bilbao.

Przepis na sernik baskijski

Składniki:

1 kg kremowego serka śmietankowego

6 jajek

290 g cukru pudru

500 g śmietanki 36%

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni (z grzaniem góra-dół). Tortownicę o średnicy 25 cm wyłóż papierem do pieczenia tak, aby spód i ścianki formy były nim dokładnie wyścielone. Do jajek dodaj cukier i ucieraj mikserem na niskich obrotach, tak aby się nie spieniły. Gdy masa będzie gładka i jednolita, powoli dodawaj serek małymi partiami, cały czas wolno mieszając. Po dodaniu całego serka, wlej do miski małym strumieniem śmietankę, nie przerywając mieszania. Gotową masę powoli przelej do tortownicy, wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut bez termoobiegu. Po upływie tego czasu włącz funkcję wiatraka i kontynuuj pieczenie przez około 10 minut. Sernik wyrośnie, a następnie lekko opadnie, pozostawiając wyższe brzegi. Wierzch powinien być mocno przypieczony, a środek wydawać się płynny. Upieczonemu sernikowi pozwól wystygnąć w temperaturze pokojowej, a następnie przełóż go do lodówki na kilka godzin.