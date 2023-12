Dania z pieczarkami o tej porze roku to dobry pomysł. Mają korzystny wpływ na odporność, ale też zawierają niewiele kalorii. Jednocześnie są sycące i pozytywnie działają na układ trawienny. Kupuj przede wszystkim pieczarki na wagę, jędrne, bez przebarwień.

Reklama

Bardzo smaczne są brunatne i portobello ze względu na mocniejszy aromat. Najbardziej popularne są jasne, które też wzbogacą wiele dań. Gdy zdecydujesz się na pakowane pieczarki, w domu przełóż je do papierowej torebki i przechowuj w lodówce. Inaczej szybko się popsują. Te grzyby obsmażone i chrupiące są świetnym dodatkiem do kanapek, sałatek, naleśników czy zup. Co zrobić, by nie ściemniały i pozostały jędrne?

Sposoby na pieczarki z patelni

Reklama