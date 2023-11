Ciasto na świąteczne pierogi powinno być cienkie i elastyczne, ale jednocześnie dobrze trzymać w ryzach zawartość. Ciasto i farsz muszą być jak zgrany duet. Gdy ciasto jest grube, gumowate, nie uratuje tego dania żaden farsz. Dlatego tak chętnie inspirujemy się poradami ekspertek kulinarnych. Pisaliśmy już, jak przygotowuje pierogi Magda Gessler. A jaki jest sekret Ewy Wachowicz? Ciasto na pierogi to tylko kilka składników i nie ma tu szans na duże zmiany. Restauratorka do pierogów potrzebuje mąki, wrzątku i jajka. Ten ostatni składnik często jest pomijany, nie używa go Magda Gessler. Często uważa się, że ciasto z jajkiem jest zbyt sztywne. Jednak nie według receptury Ewy Wachowicz, która gwarantuje, że ciasto będzie wyjątkowo miękkie. Wystarczy zaparzyć mąkę wrzątkiem, potem dodać jajko. Najpierw Ewa Wachowicz poleca posiekać je nożem, a potem zarobić. Ciasto powinno powinno odpocząć około 20 minut przed wałkowaniem i zrobieniem pierogów.

Ciasto na pierogi według Ewy Wachowicz

500 g mąki

szklanka wrzątku (250 ml)

jajko

Mąkę przesiej na stolnicę. Uformuj kopczyk z wgłębieniem, wlej do niego szklankę wrzątku. Mąkę zagarniaj nożem do połączenia składników. Ponownie uformuj kopczyk z wgłębieniem, do środka wbij jedno całe jajko. Składniki mieszaj nożem. Następnie, gdy ciasto nieco ostygnie, zacznij zagniatać je dłońmi. Z gładkiego, jednolitego ciasta uformuj kulkę. Ciasto przykryj miską, żeby nie wysychało i odstaw na około 20 minut. Po tym czasie możesz odcinać po kawałku ciasta, rozwałkowywać je na placek o grubości około 2 mm, wycinać krążki przy użyciu szklanki, nakładać farsz i lepić pierogi.