"TasteAtlas" to portal, ale i przewodnik po kulinarnym świecie. Specjalnością serwisu są zestawienia i rankingi. Najnowszy ranking to "79 najgorzej ocenianych produktów mięsnych na świecie" i w nim właśnie na pierwszym miejscu znalazł się polski salceson. Zdobył zaledwie 2,4 gwiazdki na 5 możliwych. Drugie miejsce przypadło słowackiemu salami Liptovská saláma, trzecią lokatę zajęła amerykańska szynka Smithfield. Pierwsze miejsce dla salcesonu to na pewno nie jest niechęć do polskich potraw. W zestawieniu najlepszych dań świata znalazły się m.in. żurek, pierogi ruskie oraz sernik.

Reklama

Co ma w składzie

Salceson to wyrób podrobowy, który wciąż cieszy się popularnością w Polsce. Jego głównym składnikiem jest głowizna z tuszy wieprzowej, wołowej lub cielęcej. Do tego podroby, serca, nerki, a także nóżki wieprzowe. Do tzw. czarnego salcesonu wykorzystuje się także krew. Ten przysmak doprawiany jest czosnkiem, kminkiem, pieprzem i majerankiem. Składniki na salceson poddaje się peklowaniu i obgotowuje. Tak przygotowaną masą wypełnia się żołądki wieprzowe lub pęcherze wołowe, gotuje i prasuje. Salceson to produkt wysokokaloryczny i wysokoenergetyczny. Zwykle kroi się go w grubsze plastry, które zawierają sporą ilość tłuszczu. Salceson można kupić w większości sklepów mięsnych. Często wątpliwości może budzić jego skład, bo potrafią znaleźć się w nim konserwanty i stabilizatory, które mają wpływ na kolor, smak i aromat. Dobrze wybrać taki z krótkim składem i kupić go w sprawdzonym miejscu.

Reklama

Na królewskim dworze

Reklama

Choć salceson w rankingu został uznany za polski przysmak, to w innych krajach znajdziemy jego odpowiedniki. Szkoci mają haggis, czyli jagnięcy żołądek z włożonymi do środka baranimi sercami, płucami, wątrobą i nerkami z dodatkiem ziół, cebuli i kaszy jaglanej. Włoska wersja salcesonu bardziej przypomina galaretkę z zatopionym mięsem. Słowo „salceson” pochodzi od włoskiego "salsiccia” i oznacza po prostu kiełbasę. Do Polski salceson przybył właśnie z Włoch około XVI wieku, szybko stał się popularny. Doceniono go nie tylko w wiejskich gospodarstwach, gdzie był przygotowywany zaraz po świniobiciu. Jadano go na dworach, a nawet na tym królewskim. Teraz salceson ze względu na skład, jest dość kontrowersyjnym przysmakiem, ale wciąż ma swoich fanów. Nie może go zabraknąć na tradycyjnych przyjęciach.