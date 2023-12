Podstawa sernika to oczywiście dobry twaróg. Często polecany jest twarógpełnotłusty, własnoręcznie zmielony trzykrotnie. Jednak to wymaga sporo pracy. Można też sięgnąć po twaróg już zmielony. Oprócz tego potrzebne są jajka, czasami budyń lub mąka. Wśród tych głównych składników jest też cukier i właśnie jego dotyczy ten trik.

Jaki cukier?

Kiedy przygotowujesz sernik z reguły sięgasz po tradycyjny, biały cukier. Może warto w tym roku to zmienić i wykorzystać… cukier żelujący. To sprawi, że sernik będzie bardziej puszysty. Cukier żelujący to specjalny rodzaj cukru, w którego składzie są też substancje żelujące. Dlatego jest idealny do przetworów – dodaje się go do dżemów i konfitur. Okazuje się, ze sprawdzi się też jako zamiennik zwykłego cukru dodawanego do sernika. Sprawi, że masa serowa będzie lekka i puszysta. Wystarczy w sprawdzonym przepisie na sernik zastąpić zwykły cukier, właśnie żelującym.

Łatwy przepis na sernik

1 kg sera (trzykrotnie mielonego)

250 g serka mascarpone

4 jajka

opakowanie budyniu waniliowego

250 g cukru

Ser wymieszaj z mascarpone, dodaj jajka, budyń i cukier. Masę wymieszaj. Przelej ją do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz sernik przez 15 minut w 180 stopniach C, a potem zmniejsz temperaturę do 140 stopni C i piecz jeszcze przez godzinę. Wystudzony sernik włóż na kilka godzin do lodówki, by dobrze stężał. Możesz go podawać z owocowym sosem.