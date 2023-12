Nic dziwnego, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia wracamy do tradycyjnych smaków. Jeśli chodzi o słodkości to wiadomo, że prym w nich wiodą ser i mak.

Sernik i makowiec są pyszne, ale wielu zwolenników ma też połączenie ich smaków. Wtedy nie trzeba się obawiać, że makowiec popęka, a sernik opadnie. Przepis na seromak jest prosty, a efekt zachwyca także profesjonalnych kucharzy. Swoim przepisem na to ciasto podzielił się z nami Paweł Suchenek, który specjalizuje się w daniach kuchni polskiej.

– Z bogactwa polskich tradycji kulinarnych można czerpać pełnymi garściami! Wnosząc do sprawdzonych i klasycznych przepisów coś nowego, możemy stworzyć wyjątkowe połączenia smakowe, które idealnie wpisują się w świąteczną atmosferę. To doskonały moment, aby wprowadzić na wigilijny stół nowe smaki i zaskoczyć swoich gości. A ci z pewnością będą zachwyceni! – przekonuje Paweł Suchenek, szef kuchni.

Ciasto nawet dla początkujących

Choć ciasto, do którego trzeba przygotować spód, a potem masę serową i makową wydaje się pracochłonne, to cały proces można sobie ułatwić. Nawet szefowie kuchni stosują już takie produkty jak ser od razu zmielony czy gotową masę makową. To spora oszczędność czasu, którego przed świętami zwykle brakuje.

Gdy zależy ci, by ciasto wyglądało wyjątkowo elegancko na stole, warto jeszcze udekorować je polewą z czekolady i posypać orzechami czy drobno pokrojoną kandyzowaną skórką pomarańczy. Te dodatki świetnie pasują zarówno do sera, jak i maku.

Przepis na seromak

Na kruchy spód:

125 g margaryny do wypieków

⅔ szklanki cukru

łyżka domowego cukru waniliowego

szklanka mąki

żółtko

Masa makowa:

puszka gotowej masy makowej (900 g)

2 jajka

¾ szklanki cukru

3 czubate łyżki kaszy manny

Masa serowa:

½ kostki masła (lub margaryny do wypieków)

kg sera twarogowego (może być z wiaderka)

szklanka cukru

4 jajka

budyń waniliowy

łyżka mąki ziemniaczanej

Sposób przygotowania:

Rozpocznij od przygotowania kruchego ciasta, łącząc ze sobą margarynę, cukier, mąkę i żółtko. Wyrabiaj ciasto ręcznie lub za pomocą miksera, aż składniki dokładnie się połączą. Prostokątną formę do pieczenia delikatnie wysmaruj tłuszczem i wyłóż papierem do pieczenia, tak aby brzegi papieru wychodziły poza rant formy. Dno blachy wylep kruchym ciastem, wstaw do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i piecz przez około 15 minut.

Jaja ubij z cukrem na puszystą masę. Dodaj masę makową, kaszę manną i dokładnie połącz składniki. Aby przygotować masę serową, jajka ubij z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj twaróg, miękkie masło (lub margarynę), opakowanie budyniu waniliowego i łyżkę mąki ziemniaczanej. Składniki dokładnie wymieszaj na niewielkich obrotach miksera.

W dużej misce połącz ze sobą obie masy, makową i serową, a następnie wyłóż na wcześniej podpieczony kruchy spód. Formę wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni (z grzaniem góra-dół). Po godzinie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz kolejne 10 minut. Gotowe ciasto odstaw do wystudzenia.