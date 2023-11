Dobrego ciasta kruchego nie da się zrobić na oko, trzeba trzymać się proporcji: 3 (np. 300 g mąki), 2 (200 g masła) i 1 (100 g cukru). Mąka powinna być przesiana, sprawdzi się krupczatka lub mieszanka mąki tortowej z krupczatką. Masło musi być dobrej jakości i o najwyższej zawartości tłuszczu. Warto też użyć cukru pudru. Do ciasta można dodać jajko lub samo żółtko, ale nie jest to konieczne. Czasami w przepisach spotyka się śmietanę, która może zastąpić jajko czy żółtko. Do ciasta kruchego nigdy nie dodaje się natomiast proszku do pieczenia, czy sody oczyszczonej.

Reklama

Kruche ciasto. Trzymaj się tych zasad