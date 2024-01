Tradycja dzielenia się tym ciastem właśnie w święto Trzech Króli sięga XIV wieku, a korzenie ma w starożytności. We Francji pierwsze tarty galettes des rois pojawiają się w sklepach i piekarniach już na początku stycznia. Jednak wiele Francuzek przygotowuje to ciasto samodzielnie. Znajoma paryżanka przekonuje, że wcale nie jest to trudne.

Reklama

Najlepsza świeża

Reklama

Galette des rois to ciasto francuskie wypełnione masą migdałową. Jak przy każdym innym wypieku z ciasta francuskiego ważna jest świeżość, najlepsza jest tarta w dniu, w którym została upieczona. Wtedy jest aromatyczna, lekka, pyszna. Z tego też powodu wiele Francuzek decyduje się na upieczenie tarty w domu. Oczywiście żadna z nich nie robi ciasta francuskiego od podstaw, bo to bardzo skomplikowane zadanie. W sklepach we Francji są gotowe zestawy do przygotowania tarty. Jednak łatwo można sobie poradzić bez nich. Wystarczy gotowe ciasto francuskie, a przyrządzenie masy migdałowej też nie jest trudne.

Kto znajdzie figurkę?

Na pokrojenie tarty po kolacji szczególnie czekają dzieci. Najmłodszy członek rodziny wchodzi pod stół i zarządza komu podawać kolejne porcje tarty. W jej nadzieniu kryje się figurka, która najczęściej jest porcelanowa, a kształt miewa dowolny. Ten zwyczaj celebruje się od wieków. Kiedyś w zależności od zamożności domu umieszczono w nim ziarenko fasoli lub grudkę złota. Do dziś wierzy się, że ten ktoznajdzie ją w swojej porcji, ma zapewnione szczęście na cały rok i koronę na wieczór. Papierowa korona dołączana jest często do wypieku. Jak zastąpić figurkę? Francuzi często mają je w swoich domach od pokoleń. Gdy robisz tartę pierwszy raz, włóż po prostu migdał.

Sprawdzony przepis na galette des rois

2 płaty ciasta francuskiego

100 g migdałów mielonych

100 g masła

100 g cukru

łyżka ciemnego rumu

jajko

żółtko

Płaty ciasta francuskiego rozwiń na stolnicy i wytnij z nich dwa koła (możesz obrysować duże talerze). W misie malaksera zmiksuj masło, cukier oraz mielone migdały, na koniec dodaj jajko. Miksuj aż powstanie gładka masa, dopraw ją rumem. Na papierze do pieczenia ułóż jeden z blatów ciasta, wyłóż masą migdałową, zostawiając wolne brzegi. Przykryj drugim blatem i sklej brzegi. Ciasto posmaruj rozmąconym żółtkiem. Aby ciasto było nie tylko pyszne, ale i piękne, udekoruj je rysując wzory czubkiem noża. Piecz je przez 30 minut w 180 stopniach.