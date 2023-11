Czekolada w proszku to nie jest najlepszy wybór. Często w składzie produktów jest dużo cukru, konserwanty. Nawet w znanej warszawskiej pijalni czekolady często sprzedawcy rekomendują tą w tabliczkach do przygotowania napoju. Czekoladę na gorąco potraktuj jak specjalny deser, potrzebne będą jakościowe składniki. Najważniejsza jest czekolada. Dobrze wybrać taką z dużą zawartością kakao, np. 70 procent. Napój można przygotować tylko na jej bazie, ale jednak gdy stawiasz na smak bardziej słodki, mniej wytrawny, połącz ją z czekoladą mleczną. Proporcje czekolady gorzkiej i mlecznej można dowolnie zmieniać. Jak przygotować pitną czekoladę, by była wystarczająco gęsta? Nie można oszczędzać na ilości czekolady, a oprócz mleka potrzebna będzie śmietanka.

Bez najmniejszych grudek

Gorąca czekolada o idealnej konsystencji? Czekolada roztapiana w mleku ma tendencję do delikatnego rozwarstwiania się. Trzeba to zrobić sprytnie, podgrzewając ją dwa razy. Najpierw roztop czekoladę w mleku i śmietance, a gdy lekko przestygnie, podgrzej ją ponownie i jednocześnie mieszaj trzepaczką, by rozbić drobne kawałki czekolady. Dzięki temu napój będzie miał gładką, wręcz aksamitną konsystencję.

Wybór dodatków

Smak czekolady podkreśla sól, wystarczy dodać jej szczyptę. Do gorącej czekolady pasują też tak lubiane o tej porze roku przyprawy korzenne, jak cynamonu, kardamon, gałka muszkatołowa. Więcej słodyczy zapewni wanilia, a owocowy posmak skórka pomarańczowa. Popularnym dodatkiem jest także chili, które bardzo podbija smak czekolady. Napój możesz ozdobić bitą śmietaną lub piankami marshmellow, posypać kakao, ale nie jest to konieczne. Najważniejsza jest czekolada!

Pyszna czekolada na gorąco

300 ml mleka 150 ml śmietanki 30%130 g czekolady gorzkiej i mlecznej w dowolnych proporcjachszczypta soliszczypta cynamonu lub inne ulubione przyprawykilka kropli ekstraktu waniliowego

do podania

bita śmietana, pianki, kakao W garnuszku z grubym dnem podgrzewaj mleko, śmietankę i drobno połamane kawałki czekolady. Dopraw przyprawami i ekstraktem z wanilii. Podgrzewaj na małym ogniu, aż czekolada się roztopi. Odstaw na ok. 15 minut. Potem ponownie ją podgrzej, mieszając trzepaczką kuchenną. Napój będzie napowietrzony i o idealnej konsystencji. Przelej go do kubków i udekoruj.