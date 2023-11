Pyszne placki i ulubione dodatki? Takie śniadanie zachwyci nie tylko dzieci. Zwłaszcza, że pankejki nie muszą być tylko na słodko, świetnie smakują na przykład z awokado i jajkiem sadzonym lub po prostu z samym masłem.

Reklama

Amerykański klasyk? To pankejki z syropem klonowym i cienkimi plasterkami bekonu, które wcześniej zostały obsmażone na patelni. Jednak wybór dodatków to dopiero drugi krok, najpierw trzeba upiec placki.

Ciasto na pankejki musi być znacznie gęstsze od tego na tradycyjne naleśniki. Wtedy łatwo utrzymać ich niewielki rozmiar a samo ciasto nie rozlewa się nadmiernie po powierzchni patelni. Ten amerykański przysmak wyróżnia to, że jest puszysty.

Reklama

Pankejki wyrastają, bo w ich składzie jest soda, ale mają na to wpływ też inne składniki. Nie dodaje się do nich mleka, tylko gęstszą maślankę lub śmietankę. Anna Starmach, jurorka Master Chefa poleca właśnie ten pierwszy składnik, a także zamianę zwykłego cukru na cukier puder. Pankejki są wtedy delikatniejsze. Gdy weekendowego poranka nie chcesz zaczynać od robienia ciasta, przygotuj je wieczorem. To też sposób na to, by placki były lekkie jak puch. Ważne jest również smażenie. Wyrastają najlepiej gdy patelnia jest średnio rozgrzana.

Reklama

Najlepsze dodatki do pankejków

syrop klonowy

sok z cytryny z cukrem lub lemon curd

masło

krem czekoladowy

masło orzechowe

owoce

serek waniliowy lub naturalny

miód

orzechy

bita śmietana

konfitury

warzywa

jajka, zwłaszcza sadzone

bekon

Przepis na pankejki

szklanka mąki

szklanka maślanki

2 jajka

łyżka cukru

2 łyżki masła

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

Roztop na małym ogniu masło. Wymieszaj mąkę, cukier, sodę i sól. Dodaj jajka, maślankę i roztopione masło. Zmiksuj ciasto na gładką masę. Pankejki smaż na suchej patelni. Gdy ciasto się zetnie, przekładaj na drugą stronę. Placki podawaj z ulubionymi dodatkami.