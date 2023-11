Oryginalny cynamon pochodzi z Cejlonu, dzisiejszej Sri Lanki. Ma bogaty aromat. Jego laski są delikatne, wielowarstwowe, łatwo je pokruszyć. Wyróżnia go też słodszy smak. To wszystko w odróżnieniu od bardzo teraz popularnej chińskiej odmiany kasja (cassia). Ten cynamon ma z kolej bardziej cierpki smak, laski są twarde i trudne do przełamania, a ich odcień jest ciemniejszy od tych cejlońskich. Jednak jego największym minusem jest to, że zawiera kumarynę, która w nadmiernych ilościach może mieć szkodliwy wpływ na wątrobę. Dlatego gdy planujesz kupić cynamon, by nie zabrakło go do świątecznych potraw - sprawdź, skąd pochodzi. Postaraj się też w codziennej diecie znaleźć miejsce dla tej przyprawy. Oprócz tego, że nadaje potrawom słodko-korzenny smak, ma wiele zalet.

Cynamon - warto go używać na co dzień

Ma właściwości rozgrzewające dzięki zawartym w nim olejkom eterycznym. To ważne, bo przy niskich temperaturach organizm szybko wychładza się i oddaje ciepło. Cynamon, podobnie jak chili, wpływa na szybszy przebieg procesów przemiany materii. Dodatkowo usprawnia trawienie i oczyszczanie. Dlatego herbata czy kawa z cynamonem po przemarznięciu to dobry pomysł.

Cynamon ma wpływ na dobry nastrój . To dzięki antyoksydantom i właściwościom przeciwzapalnym, które wspomagają zdrowie serca i mózgu. Codzienna dawka cynamonu może więc poprawiać humor i działać antystresowo. I nie zawsze musi to być szarlotka z jabłkami z cynamonem. Można też dodać go do owsianki czy jaglanki.

Cynamon wzmacnia serce i zmniejsza ryzyko jego chorób, obniża ciśnienie krwi. Redukuje poziom "złego" cholesterolu , a "dobry" pozostawia na odpowiednim poziomie. Cynamon zapobiega krwawieniom. Zwiększa również przepływ krwi i aktywuje uszkodzone tkanki do regeneracji.

i zmniejsza ryzyko jego chorób, obniża ciśnienie krwi. Redukuje poziom "złego" cholesterolu , a "dobry” pozostawia na odpowiednim poziomie. Cynamon zapobiega krwawieniom. Zwiększa również przepływ krwi i aktywuje uszkodzone tkanki do regeneracji. Najbardziej znana potrawa z cynamonem? To mogą być skandynawskie bułeczki cynamonowe. Na pewno doceniane są tam właściwości rozgrzewające cynamonu. I relaksujące, bo bułeczki są nieodłącznym elementem przerwy na kawę czyli fiki. Są maślane, mocno cynamonowe, charakterystycznie zwijane. Mają nawet swoje święto, które obchodzone jest 4 października.