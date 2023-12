Czarnuszka siewna jest źródłem kwasów tłuszczowych, aminokwasów, witamin A, E, F i z grupy B. Zawiera także minerały takie jak cynk, wapń, żelazo, selen, potas i sód. Dzięki swoim właściwościom zdrowotnym wspiera odporność i działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i antyoksydacyjnie. Jej antyoksydacyjne działanie pomaga m.in. w oczyszczaniu organizmu z toksyn, wspiera procesy trawienne i korzystnie wpływa na metabolizm. Pozwala także łatwiej zrzucić zbędne kilogramy.

Reklama

Na co pomaga czarnuszka?

Najważniejszym składnikiem pochodzącym z ziaren czarnuszki jest tymochinon. Jest to substancja, która po połączeniu się z komórkami i enzymami odpowiada za walkę z wolnymi rodnikami. Czarnuszka ma zastosowanie w profilaktyce m.in. nowotworów, cukrzycy i osteoporozy. Dodatkowo ma właściwości obniżające poziom cukru we krwi i regulujące ciśnienie. Można też stosować ją jako wsparcie w leczeniu wrzodów żołądka.

Reklama

Stosowanie czarnuszki przyniesie korzyść podczas dolegliwości związanych z:

astmą i alergiami

nadciśnieniem

kamieniami nerkowymi

wrzodami żołądka

cukrzycą

zakażeniami grzybiczymi i pasożytniczymi

chorobami skóry

depresją

osteoporozą

problemami z trawieniem.

Czarnuszka na skuteczne odchudzanie

Korzystne może być także dodanie czarnuszki do diety odchudzającej. Jej właściwości przyspieszają metabolizm i mogą wspomagać spalanie tłuszczu, a jednocześnie zapewniają uczucie sytości. Czarnuszka pozwala zmniejszyć wchłanianie glukozy w jelicie cienkim, a ponadto reguluje poziom cukru we krwi. Dzięki jej działaniu nasz organizm reguluje swoją wrażliwość na insulinę i regeneruje trzustkę. Regularne spożywanie czarnuszki może wspomóc utratę wagi w zdrowy sposób.

Czarnuszka. Oczyszczenie organizmu z toksyn

Dzięki swoim właściwościom detoksykacyjnym, czarnuszka pomaga oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn, wspierając zdrowie jelit, wątroby i układu trawiennego. Jej działanie przeciwzapalne może również pomóc w redukcji stanów zapalnych w organizmie.

Reklama

Jak stosować czarnuszkę?

Czarnuszkę możemy spożywać na wiele sposobów. Warto wykorzystać ją jako dodatek do potraw w postaci całych nasion albo oleju. Bardzo dobrze będzie komponowała się z sałatkami, pieczywem, a także jako składnik dań mięsnych i warzywnych. Można również przygotować napar z czarnuszki poprzez zalanie ziaren gorącą wodą. Jeśli zdecydujemy się na spożywanie oleju z czarnuszki, to najlepiej spożywać 2-3 łyżeczki dziennie. Smak czarnuszki jest określany jako gorzkawy dlatego nie każdemu może przypaść do gustu.

Jeśli planujemy wprowadzić większe ilości czarnuszki do swojej diety powinniśmy to skonsultować z lekarzem. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz pacjentów chorujących przewlekle.