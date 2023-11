Syrop klonowy to naturalny produkt z bardzo długą historią. Jest uważany za część kanadyjskiej kultury. Wytwarzano go na długo przed przybyciem tam europejskich osadników. Z jego powstawaniem, rytuałami, które towarzyszyły zbieraniem soku z klonów, związanych jest wiele indiańskich legend.

Proces produkcji syropu klonowego jest już unowocześniony, ale wciąż powstaje z soku klonowego, który można pozyskiwać z drzew nie młodszych niż tych, które mają 40 lat. Nie można też robić tego w w sposób nieinwazyjny. Najwięksi producenci syropu klonowego to Kanada i Stany Zjednoczone. Bardzo znana z syropu klonowego jest prowincja Quebec w Kanadzie.

Co zawiera syrop klonowy?

Syrop klonowy nazywany jest "płynnym złotem". Jest bogaty w przeciwutleniacze oraz antyoksydanty, ważne w profilaktyce zmian miażdżycowych. Ma też działanie bakteriobójcze, wspomaga odporność. W jego składzie jest też oczywiście sacharoza, glukoza i fruktoza, ale ma mniej kalorii niż cukier czy miód. Jedna łyżka syropu klonowego to 33 kcal.

Syrop klonowy uważa się przede wszystkim za zamiennik cukru czy innych substancji słodzących. Uchodzi za jedną z najzdrowszych słodkich alternatyw. Ma też całkiem sporo witamin, zwłaszcza z grupy B i składników mineralnych jak wapń, magnez, potas, fosfor czy mangan. Jednak jego indeks glikemiczny jest wysoki, więc nie zawsze można sobie na niego pozwolić.

Do jakich potraw go stosować?

Najbardziej znane połączenie? To pankejki, czyli puchate, amerykańskie naleśniki z syropem klonowym. Jego subtelna słodycz pasuje też do sałatek owocowych, owsianek czy lodów. Syrop sprawdzi się także jako polewa do gofrów czy tostów.

Komponuje się także ze smażonym i pieczonym mięsem, zwłaszcza drobiem. I oczywiście można syropem słodzić kawę, herbatę czy inne napoje. Syropy klonowe różnią się barwią. Te jaśniejsze mają delikatniejszy smak, uważane są za najszlachetniejsze. Polecane są do bezpośredniego spożycia, szczególnie właśnie do pankejków.

Te ciemniejsze zaś są bardziej wyraziste. Syropy karmelowe, mocno brązowe, są idealne do sosów i jako dodatek do pieczenia, wykorzystywane są także w piekarnictwie i cukiernictwie. Na opakowaniu oryginalnego syropu klonowego znajdziemy zawsze oznaczenie 1, 2 lub 3 - gdzie 1 to najdelikatniejszy syrop.