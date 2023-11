Biszkopt to lekkie ciasto tylko z kilku składników. W tradycyjnych przepisach nie ma ani tłuszczu, ani proszku do pieczenia. Podczas przygotowywania tego ciasta istotna jest kolejność dodawania tych dosłownie kilku składników. Najpierw ubija się pianę z białek, potem stopniowo dodaje cukier, a gdy się rozpuści, dopiero czas na żółtka i mąkę. Co jeszcze jest ważne? Białka od żółtek muszą być oddzielone perfekcyjnie. Ciasta nie powinno się też zbyt długo miksować, bo wtedy biszkopt nie wyrośnie. Po przełożeniu ciasta do formy od razu trzeba wstawić je do nagrzanego piekarnika, którego podczas pieczenia nie należy otwierać. Aby biszkopt nie popękał, najlepiej piec go w w temperaturze 170-180 stopni, bez termoobiegu. Po upieczeniu warto rzucić formą. To dobry sposób na równomierne napowietrzenie, dzięki temu biszkopt nie opadnie. Wystarczy, że upuścisz formę z wysokości ok. 50 cm.

Jak przechowywać biszkopt

Dopiero gdy biszkopt całkowicie wystygnie,ostrożnie wyjmij go z formy. Obawiasz się, że delikatne ciasto wyschnie? Wystarczy owinąć go folią spożywczą lub aluminiową. Wtedy będzie świetny do użycia nawet za dwa dni. Spokojnie możesz zostawić go w zacienionym miejscu w kuchni. Jeśli potrzebujesz upiec biszkopt jeszcze z większym wyprzedzeniem, po zabezpieczeniu przechowuj go w lodówce. Wtedy zachowa wszystkie swoje walory nawet do tygodnia. Trzeba tylko pamiętać, by nie stał blisko wonnych potraw, bo biszkopt łatwo pochłania aromaty. Chcesz go przygotować już w listopadzie do świątecznego tortu? Taka opcja też jest możliwa. Biszkopt dobrze znosi mrożenie. Wcześniej szczelnie owiń go folią, a potem odpowiednio rozmrażaj. Tego procesu nigdy nie przyspieszaj, bo biszkopt będzie się kruszył. Należy to robić zawsze w lodówce. Wtedy świetnie zachowa swoją strukturę.

Klasyczny przepis na biszkopt

5 jajek

3/4 szklanki drobnego cukru

3/4 szklanki mąki tortowej

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej

szczypta soli

Piekarnik nastaw na 170°C. Mąkę przesiej z solą. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywną, lśniącą pianę. Pod koniec ubijania dodawaj cukier po łyżce. Następnie dodawaj po jednym żółtku. Do masy wsyp mąkę i przemieszaj łyżką do połączenia się składników. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Wylej masę, wyrównaj. Piecz ok. 40 minut. Wyjmij i zostaw do ostudzenia.