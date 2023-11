Herbatę zimową serwuje już większość kawiarni. Przygotowanie jej w domu to także nic trudnego, a wręcz przyjemnego. Komponowanie ulubionych dodatków do niej może odprężyć, być miłą chwilą tylko dla siebie. Herbata może być słodka, owocowa, z ziołowym albo korzennym posmakiem. Jej podstawą jest zawsze mocny napar. Najczęściej używa się do niego czarnej herbaty, która dobrze komponuje się z przyprawami i owocami. Idealna jest taka o neutralnym smaku, np. cejlońska lub bardziej aromatyczna - earl grey. Polecamy sięgnąć po herbatę liściastą, a nie ekspresową.

Oto najlepsze dodatki do herbaty zimowej

Cytrusy. Tu wybór jest spory, bo pasują cytryny, pomarańcze, limonki czy mandarynki. Najlepszy aromat będą miały, gdy pokroimy je w plasterki ze skórką. Wcześniej trzeba cytrusy umyć i wyparzyć. W skórkę można wbić goździki. Sprawdzi się też sok wyciśnięty z cytrusów.

Jabłka. Cienkie plasterki tych owoców to doskonały dodatek do herbaty doprawionej cynamonem czy kardamonem. Jej smak od razu kojarzy się z szarlotką.

Żurawina. To świetny, sezonowy dodatek. Ma kwaskowaty smak, pasuje do herbaty zimowej w stylu owocowym.

Syropy i soki owocowe. Herbata zimowa kojarzy się z syropem malinowym. Jest najczęściej wybierany, bo świetnie rozgrzewa. Warto wypróbować także inne smaki, np. syrop z czarnego bzu, dzikiej róży, jeżyn czy żurawiny, pigwy. Gdy kupujesz gotowy sok czy syrop, ważny jest skład. Lista powinna być krótka - duża zawartość soku i cukier.

Przyprawy korzenne. Cynamon, imbir, anyż, kurkuma czy kardamon potrafią zdecydowanie podkręcić smak herbaty. Są mocne więc dawkujmy je z rozwagą. Imbir najlepiej stosować świeży, starty lub w cienkich plasterkach.

Świeże zioła. Królem zimowych herbat jest rozmaryn, który nadaje piękny aromat i dobrze komponuje się z cytrusami i jabłkiem. Bardzo subtelny smak ma też melisa.

Miód. Dodaje słodyczy i rozgrzewa. Dodawaj go do już zaparzonej, przestudzonej herbaty. Tu pole do popisu dają zwłaszcza miody smakowe, często z kawałkami owoców. Na pewno sprawdzi się miód z rokitnikiem czy z dodatkiem piernika.

Konfitury. Wybór smaków jest tu ogromny. Polecamy zwłaszcza te o smaku pigwowym, dzikiej róży, wiśniowym czy pomarańczowym. Konfiturę dodawaj już do zaparzonej herbaty.

Owoce mrożone i suszone. Dodawanie ich do herbaty to także dobry sposób na zredukowanie zapasów. Podbijają smak. Z mrożonych sprawdzą się maliny czy truskawki, z suszonych morele, jabłka, gruszki.

Mleko. To dodatek do tzw. Chai Latte, czyli mocnej herbaty z mlekiem i rozgrzewającymi przyprawami, kardamonem, goździkami, imbirem.