Małe ziarenka maku mają wielką moc. Znajduje się w nich cały zestaw witamin: A,D, E, C, a także te z grupy B. Zawierają też dużo wapnia, do tego żelazo, mangan, miedź, fosfor, magnez i cynk. Mają także błonnik. Do zalet maku trzeba dodać jeszcze to, że jest bogaty w kwas oleinowy, który wykazuje działanie antyrakowe. Kolejny jego ważny składnik to aminokwas typtofan, korzystny dla układu nerwowego. Poprawia samopoczucie i jakość snu. Jakieś minusy? Mak jest kaloryczny, w jego 100 g jest aż 478 kalorii, więc lepiej jeść go systematycznie, ale w małych porcjach.

Jaki rodzaj maku wybrać

Niebieski – jest najpopularniejszy, wykorzystywany powszechnie w potrawach. Zawsze warto wybrać produkt ekologiczny, czyli taki, który ma oznaczenie zielonego liścia. Ważny jest też kraj pochodzenia. Za bardzo smaczny uchodzi mak niebieski z Czech. Ten kraj specjalizuje się w uprawie maku. Mak powinien być sypki, ziarenka muszą mieć kolor czarno-niebieski i słodki posmak. Dobrej jakości mak niebieski powinien przyjemnie pachnieć. Biały – delikatniejszy w smaku od niebieskiego i mniej popularny. Najbardziej znany deser z takim makiem to oczywiście rogale świetomarcińskie. Ziarenka maku białego są trochę mniejsze od niebieskiego. Jednak ich właściwości są takie same.

