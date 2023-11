Nie ma mowy o dobrej jajecznicy bez dobrych jajek – im będą świeższe, tym lepiej. Należy też zadbać o to, by były najwyższej jakości - czyli z wolnego wybiegu lub z chowu ekologicznego. Dobrze sprawdzą się też jajka od kur zielononóżek.

Druga ważna kwestia to tłuszcz, na którym smaży się jajecznicę. Jego odrobina jest potrzebna, nawet jeśli dodajemy do niej boczek czy szynkę. Często sięgamy po masło, bo dodaje ono smaku jajecznicy. Trzeba jednak uważać, ma ono niską temperaturę dymienia i łatwo je przypalić. Bezpieczniejsze jest masło klarowane, ale nie każdemu odpowiada jego posmak. Zdecydowanie odradzamy smalec. Mamy więc jajka i tłuszcz, co dalej?

Unikaj tych błędów

Nie wbijaj jajek bezpośrednio na patelnię. Jajka szybko się ścinają i zanim wbijemy ostatnie, pierwsze będą już ścięte. Nie pozwala to uzyskać dobrej konsystencji. Znacznie lepiej wbić jajka do miseczki, lekko roztrzepać widelcem i całą masę wlać na patelnię.

Wypróbuj jajecznicę z dodatkami