Skąd pochodzi jarmuż?

Jarmuż to warzywo należące do rodziny kapustowatych. Jest jedną z najstarszych odmian tego gatunku i znanym wyłącznie z upraw. Zajadali się nim już starożytni Grecy, a do końca średniowiecza miał status najpopularniejszego zielonego warzywa Europy. Choć dziś jest uprawiany w Ameryce Północnej i Azji, to właśnie Europa, głównie środkowa i północna, jest jego ulubionym miejscem. Jarmuż lubi bowiem nieco chłodniejszy klimat.

Wartość odżywcza jarmużu: To prawdziwa bomba witaminowa

Reklama

Jarmuż jest często uważany za najzdrowsze warzywo świata. Nie bez przyczyny. Jest bogatym źródłem błonnika, białka, minerałów i witamin. W przypadku tych ostatnich to w zasadzie możemy mówić o całym witaminowym arsenale. Jarmuż może się pochwalić rzadko występującą w warzywach witaminąK. Poza tym zawiera żelazo, magnez, cynk, fosfor, wapń, kwas foliowy i karotenoidy. Jest także bogaty w ogromną ilość polifenoli. Ponadto w jego składzie, podobnie jak w przypadku innych warzyw kapustnych, np. w brokułach, pojawia się sulforanfan.

Reklama

Reklama

Składniki odżywcze jarmużu: 10 najważniejszych witamin i minerałów

witamina K : jarmuż jest jednym z najlepszych źródeł witaminy K, która jest niezbędna do prawidłowego krzepnięcia krwi i zdrowia kości,

: jarmuż jest jednym z najlepszych źródeł witaminy K, która jest niezbędna do prawidłowego krzepnięcia krwi i zdrowia kości, witamina A : warzywo dostarcza znaczną ilość witaminy A, która jest niezbędna do zdrowia oczu, skóry i układu immunologicznego,

: warzywo dostarcza znaczną ilość witaminy A, która jest niezbędna do zdrowia oczu, skóry i układu immunologicznego, witamina C : jarmuż oferuje sporą dawkę tej witaminy C, która działa jako przeciwutleniacz i pomaga w wzmacnianiu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowej skóry,

: jarmuż oferuje sporą dawkę tej witaminy C, która działa jako przeciwutleniacz i pomaga w wzmacnianiu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowej skóry, witaminy z grupy B : warzywo dostarcza przede wszystkim witaminę B6, która jest ważna dla metabolizmu aminokwasów, a także wspiera funkcje mózgu,

: warzywo dostarcza przede wszystkim witaminę B6, która jest ważna dla metabolizmu aminokwasów, a także wspiera funkcje mózgu, kwas foliowy : jarmuż jest bogatym źródłem kwasu foliowego, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju komórek i DNA oraz dla kobiet w ciąży,

: jarmuż jest bogatym źródłem kwasu foliowego, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju komórek i DNA oraz dla kobiet w ciąży, żelazo : zielone warzywo zawiera żelazo roślinne, które jest ważne dla produkcji czerwonych krwinek i zdrowia krwi,

: zielone warzywo zawiera żelazo roślinne, które jest ważne dla produkcji czerwonych krwinek i zdrowia krwi, magnez : jarmuż ma sporo magnezu jest niezbędny dla funkcji mięśni, układu nerwowego i zdrowych kości,

: jarmuż ma sporo magnezu jest niezbędny dla funkcji mięśni, układu nerwowego i zdrowych kości, wapń : w zielonym warzywie nie brakuje także wapnia, minerału tak potrzebnego do zdrowych kości i zębów,

: w zielonym warzywie nie brakuje także wapnia, minerału tak potrzebnego do zdrowych kości i zębów, potas : w jarmuż znajdziemy także potas, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi i utrzymaniu równowagi elektrolitowej,

: w jarmuż znajdziemy także potas, który pomaga w regulacji ciśnienia krwi i utrzymaniu równowagi elektrolitowej, błonnik: warzywo jest bogatym źródłem błonnika, który jest korzystny dla układu trawiennego i może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi.

Prozdrowotne właściwości jarmużu

Jarmuż jest warzywem o ogromnym prozdrowotnym potencjale. Jego liście są produktem o niezwykle silnym działaniu przeciwutleniającym. Ponadto jarmuż łagodzi stany zapalne organizmu i uczestniczy w regeneracji utlenionych wcześniej witamin. Związki obecne w tym warzywie wykazują silne działanie przeciwrakowe i mogą zmniejszać ryzyko pojawienia się nowotworów. Jarmuż rewelacyjnie oczyszcza organizm z toksyn, wspiera działanie wszystkich układów, a zawarta w nim luteina, wspomaga chociażby proces prawidłowego widzenia.

Dlaczego warto sięgnąć jesienią po jarmuż?

Jarmuż dobrze jest spożywać przez cały rok, ale to właśnie późna jesień jest czasem zbiorów jarmużu i wówczas jest on najsmaczniejszy. Najlepiej po nie sięgnąć jeszcze przed przymrozkami, ponieważ po nich liście warzywa zawierają w sobie już więcej cukrów i tracą charakterystyczną goryczkę. Zdrowa jesienna dieta nie może obejść się bez jarmużu. To świetny witaminowy zastrzyk na długie zimowe miesiące.