Z Kresów na Dolny Śląsk. Czarne gołąbki krużewnickie

Czarne gołąbki krużewnickie to potrawa pochodząca z kuchni osadników z Kresów południowo-wschodnich. Po II wojnie światowej wraz z nimi dotarła na Dolny Śląsk. W 2008 roku została uznana za produkt charakterystyczny dla województwa dolnośląskiego i wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Sami swoi" i czarne gołąbki krużewnickie

Reklama

Czarne gołąbki krużewnickie stały się lokalną wizytówką kulinarną Lubomierza - dolnośląskiego miasteczka, w którym kręcono część scen do filmu "Sami swoi". W miejscowości znajduje się Muzeum Kargula i Pawlaka oraz organizowany jest co roku Festiwal Filmów Komediowych, podczas którego gości częstuje się czarnymi gołąbkami krużewnickimi. Ten miejscowy przysmaki nawiązuje do tradycji miasta i osiedlonej w nim po II wojnie światowej ludności kresowej. Ponadto odwołuje się do kojarzonego z Lubomierzem filmu "Sami swoi" i miejscowości Krużewniki.

Reklama

Reklama

Czarne gołąbki krużewnickie i ich sekrety

Czarne gołąbki krużewnickie mają charakterystyczny ciemny kolor, który zawdzięczają zawinięciu w liście czerwonej kapusty i zawartości kaszy gryczanej. Bywają zresztą nazywane również gołąbkami z kaszą gryczaną. Potrawa ta ma łagodny smak z wyczuwalnym zapachem gryki.

Czarne gołąbki krużewnickie. Przepis

Składniki:

500 g kaszy gryczanej,

2 jajka,

500 g wędzonki,

3 ugotowane ziemniaki,

główka kapusty (najlepiej czerwonej),

125 ml oleju (+ 1 łyżka do smażenia),

1 cebula,

główka czosnku,

sól i pieprz.

Przygotowanie:

z kapusty wyciąć głąb,

kapustę obgotować przez 5 minut i pozostawić na pół godziny w gorącej wodzie,

następnie ostudzić i oddzielić liście,

wędzonkę i cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć,

ziemniaki ugotować, ostudzić i przepuścić przez maszynkę,

kaszę ugotować w osolonej wodzie z olejem,

ostudzoną kaszę wymieszać z ziemniakami, cebulą, wędzonką, przeciśniętym czosnkiem i jajkami,

przyprawić solą i pieprzem,

powstały farsz nakładać na liście kapusty i zawijać,

gołąbki układać ciasno w garnku, zalać wodą zmieszaną z odrobiną oleju i łyżką soli,

dusić do miękkości.

Tradycyjne czarne gołąbki krużewnickie przygotowywano również na Wigilię w wersji postnej. Nie dodawano wówczas do nich mięsa.