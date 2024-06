Bób to jedna z najstarszych uprawianych roślin strączkowych. Jego ślady znaleziono w wykopaliskach archeologicznych sprzed około 6000 lat w regionach Bliskiego Wschodu. Był również popularny w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. W starożytnej Grecji i Rzymie bób miał swoje miejsce w wierzeniach i obrzędach. Wierzono, że ma on zdolność do komunikacji z zaświatami. Był też składany w ofierze bogom.



Bób cieszył się też dużą popularnością w średniowieczu. Podczas nieurodzaju i głodu umożliwiał przeżycie ze względu na wysoką wartość odżywczą. W niektórych kręgach kulturowych nasiona bobu miały znaczenie magiczne i stanowiły amulet, który miał przyciągać pieniądze. Z tego względu nasiona bobu nierzadko były noszone w portfelach na szczęście. Jak jest dzisiaj?

Na co dobry jest bób?

Właściwości bobu nie sposób przecenić. Choć dziś nikt nie składa go bogom w ofierze ani nie nosi nasion w portfelu – chętnie korzystamy z cennych składników odżywczych, w które ta roślina obfituje.

Bób zawiera m.in. szereg aminokwasów, w tym lewodopę, żelazo, związki fenolowe, glikozydy, taniny, a także antyoksydanty, witaminy z grupy B, foliany, witaminy A, D, E, K oraz błonnik, białka, kwas pantotenowy, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy.

Wspomaga zdrowia serca, ponieważ jest bogaty w błonnik, który pomaga obniżać poziom cholesterolu we krwi i zawiera magnez oraz potas, które wspomagają regulację ciśnienia krwi i prawidłowe funkcjonowanie serca.

Wysoka zawartość błonnika w bobie pomaga w regularnym wypróżnianiu, co zapobiega zaparciom. Błonnik wspiera także zdrowie jelit, stymulując rozwój korzystnych bakterii jelitowych.

Niski indeks glikemiczny bobu pomaga w stabilizacji poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością, a zawartość witaminy K pomaga dbać o kości i prawidłowe krzepnięcie krwi.

Bób jest także naturalnym źródłem L-DOPY, która jest prekursorem dopaminy. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu mózgu i może być korzystny dla osób z chorobą Parkinsona.

Witaminy z grupy B, obecne w bobie, wspierają zdrowie układu nerwowego, a antyoksydanty zawarte w bobie, takie jak witamina C i flawonoidy, pomagają w ochronie skóry przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i mogą spowolnić procesy starzenia.

Spożywanie bobu może też stanowić wsparcie dla zdrowia kobiet w ciąży. Kwas foliowy zawarty w bobie jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju płodu i zapobiegania wadom genetycznym w czasie embriogenezy.

Jak gotować bób?

Bób można spożywać na wiele sposobów - na surowo, gotowany, pieczony, smażony, a także w postaci puree czy past. Bób stanowi popularny składnik wielu kuchni świata, w tym kuchni śródziemnomorskiej, bliskowschodniej i chińskiej.

W Polsce najchętniej gotujemy go w wodzie. Jak gotować bób? W pierwszej kolejności należy go umyć pod bieżącą wodą, a następnie umieścić w garnku i zalać wodą (powinno być jej dwa razy więcej niż bobu). Następnie wsypujemy płaską łyżeczkę cukru, a w gdy woda zacznie się gotować dodajemy szczyptę soli. Bób należy gotować pod przykryciem przez ok. 15–20 minut. Bób jest gotowy w momencie gdy zmięknie, a skórka stanie się pomarszczona.