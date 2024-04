Wiele osób szuka zdrowszych zamienników makaronu czy ziemniaków. To warzywo z Azji stanowi dla nich doskonałą alternatywę!

Karczoch chiński. Co to takiego?

Karczoch chiński to skarbnica białka, która może być dużo lepsza dla zdrowia od ziemniaka. Karczoch rośnie na wysokość ok. 40-50 centymetrów, ale to, co w nim najcenniejsze kryje się pod ziemią. Roślina ma system korzeniowy, który zakończony jest bulwiastymi zgrubieniami. To właśnie one są jadalną częścią rośliny.

Karczoch chiński ma delikatny smak przypominający smak ziemniaków choć z dodatkową nutą słodyczy. Ma chrupiącą, ale jednocześnie miękką strukturę, przez co jest chętnie używany w kuchni azjatyckiej do smażenia, gotowania na parze lub duszenia.

W Azji karczoch hodowany jest jako warzywo – dlatego jego zastosowanie porównywane jest do ziemniaka w polskiej kuchni. Pod względem właściwości zdrowotnych ma jednak wiele cennych składników. Nie bez powodu w języku japońskim słowo "chorogi", którym jest określane - oznacza "długowieczność".

Właściwości karczocha chińskiego

Karczoch stosowany jest w naturalnej medycynie chińskiej do łagodzenia objawów przeziębienia. Zawiera też antyoksydanty, dzięki którym wykazuje działanie bakteriobójcze, przeciwdrobnoustrojowe. Co więcej, pomaga usuwać szkodliwe substancje z organizmu, a także poprawia pracę układu odpornościowego. W Europie z kolei używany jest do leczenia zgagi, objawów alergii, biegunki, a także bólów głowy, żylaków i stanów zapalanych.

Przede wszystkim jednak, czyściec bulwiasty znany jest jako skarbnica białka roślinnego. To dlatego doceniany jest szczególnie przez wegan i wegetarian, którzy chcą mieć zróżnicowaną dietę, jednocześnie bez dużych ilości tłuszczu.

Karczoch chiński jest bogaty nie tylko w białko, ale także w błonnik, witaminę C i K oraz w kwas foliowy. Zawiera również pierwiastki takie jak mangan i magnez. Co więcej, uważa się, że karczoch ma też zdolność obniżania poziomu cholesterolu.

Karczoch chiński. Gdzie go kupić?

Karczoch chiński dostępny jest w sklepach spożywczych z azjatycką żywnością, np. z produktami kuchni chińskiej i wietnamskiej. Dostępny jest także na zamówienie przez sklepy internetowe. Bulwy karczocha chińskiego trudno jest dostać w supermarketach.