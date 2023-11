Awokado w ostatnich latach zrobiło niebywałą karierę. Na całym świecie wylansowano modę na tosty z zieloną pastą na jego bazie. Dodajemy je do koktajli, deserów, sałatek…Wydawałoby się, że to bardzo dobrze, bo przecież awokado jest takie zdrowe. Jednak niebywały popyt na ten owoc doprowadził do tego, że w Ameryce Południowej, gdzie uprawia się go bardzo dużo, stosowana jest olbrzymia ilość pestycydów.

Zagraża to ziemi, wodzie, powietrzu, truje ludzi i zwierzęta. Dlatego wiele osób ograniczyło kupowanie awokado. Kiedy już ma wylądować w koszyku na zakupy, sprawdźmy skąd pochodzi i wybierzmy np. awokado z Hiszpanii z popularnej odmiany hass. Druga jeszcze ważniejsza kwestia, gdy już je kupisz, nie dopuszczaj do tego żeby się zmarnowało. Dojrzałe awokado wystarczy doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny, i po prostu zjeść wprost ze skórki. To najprostszy sposób.

Jaką skórkę ma awokado?

Awokado nie powinno być ani zbyt miękkie, ani zbyt twarde, wtedy z pewnością będzie dobre. Przejrzałe ma gorzkawy smak, niedojrzałe jest cierpkie. W sklepie delikatnie naciśnij owoc i sprawdź jego miękkość. Zwróć też uwagę na skórkę, gdy są na niej plamy, pewnie jest przejrzałe lub nawet już zaczęło się psuć. Zagłębienie po szypułce powinno być zielone lub żółte. W sklepach najczęściej dostępne są dwa gatunki awokado - fuerte, zielone i gładkie oraz hass, które jest czarno - fioletowe i ma dość twardą, chropowatą skórkę.

Kiedy jest niedojrzałe…

Czasami kupujesz niedojrzałe awokado na zapas? Niestety, nie zawsze dojrzeje w domowych warunkach, ale możesz wspomóc ten proces. Przede wszystkim przełóż je do papierowej torebki. Dołóż jabłko lub banana, bo wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie. Po kilku dniach sprawdź, czy jest miękkie. Zanim zaczniesz przygotowywać danie z awokado, przypomnij sobie, jak długą drogę odbyło, by trafić do twojej kuchni. Na jego skórce mogło więc osadzić się mnóstwo środków chemicznych. Trzeba je umyć w ciepłej wodzie lub z dodatkiem octu winnego, by się ich pozbyć.